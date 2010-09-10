Окна, ПВХ или дерево

Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.

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Buneyaz
Гость RZN.info
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 02 окт 2016, 17:17

Окна, ПВХ или дерево

Сообщение Buneyaz » 05 ноя 2018, 18:00

Может кто-то коротко и четко объяснить, в чем преимущество ПВХ над деревом и почему деревянные так дорого стоят? Что может в последних лучше, кроме внешнего вида, который можно и так повторить с помощью банальной подкраски пластика под дерево? В конце ноября буду покупать 2 окна на замену старыми деревянным, выбираю между окнами из сосны такими https://oknazenit.ru/articles.php?art_id=160 или ПВХ от "Окна роста", подскажите с правильным выбором
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vorog58
Гость RZN.info
Сообщения: 126
Зарегистрирован: 12 янв 2014, 12:18

Re: Окна, ПВХ или дерево

Сообщение vorog58 » Сегодня, 10:29

Привеи. Я бы все таки по рекомендовал окна из дерева. Ну во первый они экологичны, все таки изготовлены из натурального материала. Во вторых цены , если и выше то не намного. Лично я устанавливал деревянные окна со стеклопакетом от производителя компании СВ Окна . Кстати заказать и ознакомится с продукцией и ценами можно здесь: https://sv-windows.ru/derevjannye-okna- ... aketom.htm
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