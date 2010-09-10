Окна, ПВХ или дерево
Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.
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Окна, ПВХ или дерево
Может кто-то коротко и четко объяснить, в чем преимущество ПВХ над деревом и почему деревянные так дорого стоят? Что может в последних лучше, кроме внешнего вида, который можно и так повторить с помощью банальной подкраски пластика под дерево? В конце ноября буду покупать 2 окна на замену старыми деревянным, выбираю между окнами из сосны такими https://oknazenit.ru/articles.php?art_id=160 или ПВХ от "Окна роста", подскажите с правильным выбором
Re: Окна, ПВХ или дерево
Деревянные окна сейчас крутые делают, вот поэтому они и дороже чем из ПВХ .
Они изготавливаются по всем современным технологиям, из трехслойного евробруса, не деформируются под воздействием факторов окружающей среды и обеспечивают отличную теплоизоляцию. Деревянные оконные конструкции с энергосберегающими стеклопакетами обеспечивают улучшенную теплоизоляцию помещения и помогают снизить показатель теплопотерь до 10-20%. В таких стеклопакетах используются i-стекла (другие названия - селективные или низкоэмиссионные). Эффект сбережения тепла достигается за счет нанесения на поверхность стекла специального покрытия, содержащего ионы серебра. Отличные окна, можете вот тут о них подробнее почить https://www.uyutny-dom.ru/catalog/wood_windows/ .
Они изготавливаются по всем современным технологиям, из трехслойного евробруса, не деформируются под воздействием факторов окружающей среды и обеспечивают отличную теплоизоляцию. Деревянные оконные конструкции с энергосберегающими стеклопакетами обеспечивают улучшенную теплоизоляцию помещения и помогают снизить показатель теплопотерь до 10-20%. В таких стеклопакетах используются i-стекла (другие названия - селективные или низкоэмиссионные). Эффект сбережения тепла достигается за счет нанесения на поверхность стекла специального покрытия, содержащего ионы серебра. Отличные окна, можете вот тут о них подробнее почить https://www.uyutny-dom.ru/catalog/wood_windows/ .
2 сообщения • Страница 1 из 1
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