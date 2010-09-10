Бесплатные программы
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Бесплатные программы
Подскажите полезные программы на телефон
Re: Бесплатные программы
Привет. Могу порекомендовать мессенджер WhatsApp. Очень удобная и полезная программка для мобильного телефона , с помощью которой ты можешь общаться бесплатно со своими друзьм. Кстати я сам не давно установили и очень доволен. Как добавить в контакт WhatsApp можно узнать из этой инструкции: https://messenger-info.ru/how-to-add-a- ... tsapp.html здесь все понятно , по шагаво и доходчиво описано как добавлять контакт по номеру телефона и из телефонной книги.
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