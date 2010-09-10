Бесплатные программы

Обсуждения качества связи операторов мобильной связи в Рязани и области. Тарифы. Обсужденеие моделей телефонов, смартфонов. Прошивки, программы, отзывы владельцев.

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Hijid
Гость RZN.info
Сообщения: 120
Зарегистрирован: 29 мар 2017, 09:11

Бесплатные программы

Сообщение Hijid » 06 ноя 2018, 09:50

Подскажите полезные программы на телефон
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vorog58
Гость RZN.info
Сообщения: 205
Зарегистрирован: 12 янв 2014, 12:18

Re: Бесплатные программы

Сообщение vorog58 » 11 дек 2018, 10:38

Привет. Могу порекомендовать мессенджер WhatsApp. Очень удобная и полезная программка для мобильного телефона , с помощью которой ты можешь общаться бесплатно со своими друзьм. Кстати я сам не давно установили и очень доволен. Как добавить в контакт WhatsApp можно узнать из этой инструкции: https://messenger-info.ru/how-to-add-a- ... tsapp.html здесь все понятно , по шагаво и доходчиво описано как добавлять контакт по номеру телефона и из телефонной книги.
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diaan
Гость RZN.info
Сообщения: 57
Зарегистрирован: 20 апр 2017, 07:58

Re: Бесплатные программы

Сообщение diaan » Сегодня, 15:17

А тут есть азартные люди? Хотелось бы с единомышленниками больше пообщаться на эту тему. Если честно говоря то я очень азарт люблю, люблю нервы себе пощекотать делая ставки на сайте букмекера https://betonmobile.ru/bukmekerskaya-kontora-olimp-mobilnaya-versiya. И думаю, что таких тут немало.Так что другие варианты досуга особо не люблю , мне больше по душе игры )
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