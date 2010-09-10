Герпес во время беременности.
Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.
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Герпес во время беременности.
У меня 8-я неделя, второй раз в жизни на губе вылез герпес, начиталась в интернете страхов, сижу в растерянности, что делать? кто сталкивался при беременности, посоветуйте пожалуйста
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