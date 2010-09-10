Герпес во время беременности.

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Vitaminka
Гость RZN.info
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 14 фев 2016, 16:58

Герпес во время беременности.

Сообщение Vitaminka » Сегодня, 11:23

У меня 8-я неделя, второй раз в жизни на губе вылез герпес, начиталась в интернете страхов, сижу в растерянности, что делать? кто сталкивался при беременности, посоветуйте пожалуйста
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LitvinA
Гость RZN.info
Сообщения: 38
Зарегистрирован: 05 окт 2016, 16:48

Re: Герпес во время беременности.

Сообщение LitvinA » Сегодня, 20:12

Вот половой герпес действительно проблема еще та во время беременности. Это и к ectopic-pregnanci.ru внематочной беременности в дальнейшем приводит. А в вашем случае просто организм ослаблен, тем более осень всякие вирусы можете хватать как ребенок очень быстро.
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