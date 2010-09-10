Герпес во время беременности.
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Герпес во время беременности.
У меня 8-я неделя, второй раз в жизни на губе вылез герпес, начиталась в интернете страхов, сижу в растерянности, что делать? кто сталкивался при беременности, посоветуйте пожалуйста
Re: Герпес во время беременности.
Вот половой герпес действительно проблема еще та во время беременности. Это и к ectopic-pregnanci.ru внематочной беременности в дальнейшем приводит. А в вашем случае просто организм ослаблен, тем более осень всякие вирусы можете хватать как ребенок очень быстро.
Re: Герпес во время беременности.
Купите гель или мазь виферон и мажьте губу, пузырьки быстро станут меньше и пройдут. Я ими только и спасаюсь, помогают хорошо. И боль проходит и жжение, все симптомы как-то быстро начинают уходить.
Re: Герпес во время беременности.
Им же беременным можно лечиться? Я за это переживаю.
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