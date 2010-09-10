Герпес во время беременности.

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Vitaminka
Гость RZN.info
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 14 фев 2016, 16:58

Герпес во время беременности.

Сообщение Vitaminka » 06 ноя 2018, 11:23

У меня 8-я неделя, второй раз в жизни на губе вылез герпес, начиталась в интернете страхов, сижу в растерянности, что делать? кто сталкивался при беременности, посоветуйте пожалуйста
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LitvinA
Гость RZN.info
Сообщения: 38
Зарегистрирован: 05 окт 2016, 16:48

Re: Герпес во время беременности.

Сообщение LitvinA » 06 ноя 2018, 20:12

Вот половой герпес действительно проблема еще та во время беременности. Это и к ectopic-pregnanci.ru внематочной беременности в дальнейшем приводит. А в вашем случае просто организм ослаблен, тем более осень всякие вирусы можете хватать как ребенок очень быстро.
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Ложкина
Гость RZN.info
Сообщения: 54
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 12:09

Re: Герпес во время беременности.

Сообщение Ложкина » 07 ноя 2018, 11:21

Купите гель или мазь виферон и мажьте губу, пузырьки быстро станут меньше и пройдут. Я ими только и спасаюсь, помогают хорошо. И боль проходит и жжение, все симптомы как-то быстро начинают уходить.
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Vitaminka
Гость RZN.info
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 14 фев 2016, 16:58

Re: Герпес во время беременности.

Сообщение Vitaminka » 07 ноя 2018, 11:27

Им же беременным можно лечиться? Я за это переживаю.
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Ложкина
Гость RZN.info
Сообщения: 54
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 12:09

Re: Герпес во время беременности.

Сообщение Ложкина » 08 ноя 2018, 22:19

Да хоть с первого дня беременности, гель не вредит. Можно было бы свечи виферон такие же ставить, но их в первом триместре нельзя. Но тоже от вирусов очень помогают, они их изнутри «глушат». Я не беременная когда была, и герпес выскочил. Стала его гелем виферон мазать и свечи такие ставила, про герпес вообще забыла, больше двух лет о нем не вспоминаю. А раньше постоянно показывался.
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sasha@vera
Гость RZN.info
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 27 дек 2016, 21:42

Re: Герпес во время беременности.

Сообщение sasha@vera » 16 ноя 2018, 12:06

То, что герпес при беременности может быть очень опасен – доказанный факт. Но бояться нужно не «простуд» на губах, а некоторых других видов болезни. Они способны привести к тяжелым нарушениям в виде таких осложнений https://zppp-i-besplodie.ru и даже смертельному исходу, причем не только плода, но и матери.
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Sotas
Гость RZN.info
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 19 фев 2015, 09:03

Re: Герпес во время беременности.

Сообщение Sotas » Вчера, 19:05

Вроде для беременных подходит хлоргесидин https://uteka.ru/lekarstvennye-sredstva ... rgeksidin/ Его прописывают и беременным как раз. Кстати этот агрегатор Ютека показывает где и сколько стоят разные лекарства. А разброс цен в аптеках бывает очень большой. Может кому пригодится.
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