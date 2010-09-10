Сообщение Ложкина » 08 ноя 2018, 22:19

Да хоть с первого дня беременности, гель не вредит. Можно было бы свечи виферон такие же ставить, но их в первом триместре нельзя. Но тоже от вирусов очень помогают, они их изнутри «глушат». Я не беременная когда была, и герпес выскочил. Стала его гелем виферон мазать и свечи такие ставила, про герпес вообще забыла, больше двух лет о нем не вспоминаю. А раньше постоянно показывался.