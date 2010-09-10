Монеты России
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Монеты России
Обнаружил у себя две монеты по 20рублей которые были выпущены в 1993 году и вот случайно на этом сайте http://monety-info.ru/katalog-monet-rossii.html увидел информацию о том, что монеты таким номиналом, этого года могут стоить 100 тысяч рублей. Вот и хочется у вас узнать, можно ли доверять такой информации и почему такая монета так цениться? С чем это связано и зачем кому то эти деньги?
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