Покупка часов

Cовместные покупки — принцип организации покупок, при котором несколько лиц объединяются в группу для совершения оптовой закупки товаров. Для покупателей выгода сделки состоит в снижении стоимости товара, для продавца — в единовременной продаже большого количества товара.

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Hijid
Гость RZN.info
Сообщения: 49
Зарегистрирован: 29 мар 2017, 09:11

Покупка часов

Сообщение Hijid » Сегодня, 14:56

Какие у вас часы? Где вы их покупали?
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