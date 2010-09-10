Где можно восстановить КБМ?
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Где можно восстановить КБМ?
РСА послали, страховщик в общем тоже (точнее сказал, что у меня с КБМ все правильно, но почему то же отказали в скидке по ОСАГО??)
Re: Где можно восстановить КБМ?
Мне РСА восстанавливал....
Не важно на чем ездить, важно чтоб не ломалось!!!
Увидите мумий тролля, пните его, чтоб далеко летел ...
Увидите мумий тролля, пните его, чтоб далеко летел ...
Re: Где можно восстановить КБМ?
Попробуйте на сайте Электронного страхового центра kbm-osago, видела там такую функцию) там можно проверить КБМ и восстановить
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