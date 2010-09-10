Где можно восстановить КБМ?

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alt
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 15 апр 2015, 23:08

Где можно восстановить КБМ?

Сообщение alt » Вчера, 17:08

РСА послали, страховщик в общем тоже (точнее сказал, что у меня с КБМ все правильно, но почему то же отказали в скидке по ОСАГО??)
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ВРУНГЕЛЬ
Пользователь RZN.info
Сообщения: 633
Зарегистрирован: 08 авг 2010, 22:43
Откуда: Из Рязани

Re: Где можно восстановить КБМ?

Сообщение ВРУНГЕЛЬ » Сегодня, 15:28

Мне РСА восстанавливал....
Не важно на чем ездить, важно чтоб не ломалось!!!
Увидите мумий тролля, пните его, чтоб далеко летел ...
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krymskaya
Гость RZN.info
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 15 апр 2015, 00:38

Re: Где можно восстановить КБМ?

Сообщение krymskaya » Сегодня, 16:09

Попробуйте на сайте Электронного страхового центра kbm-osago, видела там такую функцию) там можно проверить КБМ и восстановить
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