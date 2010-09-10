Подскажите по пластиковым ящикам

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Buneyaz
Гость RZN.info
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 02 окт 2016, 17:17

Подскажите по пластиковым ящикам

Сообщение Buneyaz » Сегодня, 20:21

Занимаемся производством мясного фарша на небольшом комбинате, в каких пластиковых ящиках лучше доставлять товар до магазинов, в которые продаем? Под "какими" имею в виду габариты, конструкцию стенок, дна и форму в целом, подойдет ли такой http://tarador.ru/glavnaya/plastikovye-yashhiki , который на фото ниже?
зы. Нужно купить 300 шт. ящиков до конца следующей неделе, если у кого-то есть контакты проверенного поставщика – скиньте в личку
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