Медицинская справка

Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.

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vorog58
Гость RZN.info
Сообщения: 117
Зарегистрирован: 12 янв 2014, 12:18

Медицинская справка

Сообщение vorog58 » Сегодня, 09:34

Где можно получить медицинскую справку на получение водительского удостоверения в Киеве?
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inna8585v
Гость RZN.info
Сообщения: 50
Зарегистрирован: 31 май 2018, 08:53

Re: Медицинская справка

Сообщение inna8585v » Сегодня, 09:44

Привет. Мне когда понадобилась справка о прохождении медкомиссии на водительские права , обращалась сюда: https://xn--80aeedslj0aji.kiev.ua/prajs-na-medspravki/ здесь представлена вся полная информация , какие необходимы документы и стоимость услуг.
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