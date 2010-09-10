Медицинская справка
Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.
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Медицинская справка
Где можно получить медицинскую справку на получение водительского удостоверения в Киеве?
Re: Медицинская справка
Привет. Мне когда понадобилась справка о прохождении медкомиссии на водительские права , обращалась сюда: https://xn--80aeedslj0aji.kiev.ua/prajs-na-medspravki/ здесь представлена вся полная информация , какие необходимы документы и стоимость услуг.
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