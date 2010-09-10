Всероссийская база ТУ РФ

Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.

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vorog58
Гость RZN.info
Сообщения: 122
Зарегистрирован: 12 янв 2014, 12:18

Всероссийская база ТУ РФ

Сообщение vorog58 » 11 ноя 2018, 09:07

Когда нашему предприятию потребовались ТУ для производства нового продукта , а в частности сыра , то мы подобрали в базе ТУ РФ: http://всероссийская-база-ту.рф/
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inna8585v
Гость RZN.info
Сообщения: 58
Зарегистрирован: 31 май 2018, 08:53

Re: Всероссийская база ТУ РФ

Сообщение inna8585v » Сегодня, 08:59

Ой большое спасибо за такую инфо. А то мы не знали куда обратиться на счет ТУ
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