Где купить оптом деские игрушки в Киеве.

Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.

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vorog58
Гость RZN.info
Сообщения: 120
Зарегистрирован: 12 янв 2014, 12:18

Где купить оптом деские игрушки в Киеве.

Сообщение vorog58 » Сегодня, 09:35

Народ . подскажите где купить оптом детские игрушки в Киеве?
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inna8585v
Гость RZN.info
Сообщения: 52
Зарегистрирован: 31 май 2018, 08:53

Re: Где купить оптом деские игрушки в Киеве.

Сообщение inna8585v » Сегодня, 09:40

Привет. У моих родственников в Киеве , свой интернет -магазин , они продают и детские игрушки. И в основном они закупают не большим оптом на этом ресурсе: https://igroopt.com.ua/ Где кстати очень хороший выбор и цены доступные. Если , что обращайся.
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