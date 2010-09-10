А вам нравистя бегать на
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А вам нравистя бегать на
Я просто в шоке от этих новых законов. Запретили сигареты везде, а как без них? Особенно когда отдыхаешь в хорошей компании, в интересном месте. Бред, что на улицу постоянно теперь бегать нужно(((.
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