А вам нравистя бегать на

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Ложкина
Гость RZN.info
Сообщения: 53
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 12:09

А вам нравистя бегать на

Сообщение Ложкина » 56 минут назад

Я просто в шоке от этих новых законов. Запретили сигареты везде, а как без них? Особенно когда отдыхаешь в хорошей компании, в интересном месте. Бред, что на улицу постоянно теперь бегать нужно(((.
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