Сообщение Vitaminka » 44 минуты назад

Я слышала о новом устройстве – джуз называется. В него вставляются специальные стики – в них листовой табак и он не горит, а нагревается, при этом почти никакой разницы в ощущениях Преимуществ много. Даже тягу к курению уменьшает, вроде. И такую сигарету можно курить где угодно, для откружающих это безопасно.