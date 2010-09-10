А вам нравистя бегать на

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Ложкина
Гость RZN.info
Сообщения: 53
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 12:09

А вам нравистя бегать на

Сообщение Ложкина » Вчера, 21:51

Я просто в шоке от этих новых законов. Запретили сигареты везде, а как без них? Особенно когда отдыхаешь в хорошей компании, в интересном месте. Бред, что на улицу постоянно теперь бегать нужно(((.
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Vitaminka
Гость RZN.info
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 14 фев 2016, 16:58

Re: А вам нравистя бегать на

Сообщение Vitaminka » 44 минуты назад

Я слышала о новом устройстве – джуз называется. В него вставляются специальные стики – в них листовой табак и он не горит, а нагревается, при этом почти никакой разницы в ощущениях Преимуществ много. Даже тягу к курению уменьшает, вроде. И такую сигарету можно курить где угодно, для откружающих это безопасно.
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