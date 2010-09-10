А вам нравистя бегать на

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
Ложкина
Гость RZN.info
Сообщения: 54
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 12:09

А вам нравистя бегать на

Сообщение Ложкина » Вчера, 21:51

Я просто в шоке от этих новых законов. Запретили сигареты везде, а как без них? Особенно когда отдыхаешь в хорошей компании, в интересном месте. Бред, что на улицу постоянно теперь бегать нужно(((.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Vitaminka
Гость RZN.info
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 14 фев 2016, 16:58

Re: А вам нравистя бегать на

Сообщение Vitaminka » Сегодня, 00:59

Я слышала о новом устройстве – джуз называется. В него вставляются специальные стики – в них листовой табак и он не горит, а нагревается, при этом почти никакой разницы в ощущениях Преимуществ много. Даже тягу к курению уменьшает, вроде. И такую сигарету можно курить где угодно, для откружающих это безопасно.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Ложкина
Гость RZN.info
Сообщения: 54
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 12:09

Re: А вам нравистя бегать на

Сообщение Ложкина » Сегодня, 09:45

Что серьезно? Клааасс. А я раньше как-то на электронные сигареты не обращала внимания, тем более думала это для мужчин больше.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Vitaminka
Гость RZN.info
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 14 фев 2016, 16:58

Re: А вам нравистя бегать на

Сообщение Vitaminka » 53 минуты назад

Это не электронная сигарета, а система нагревания табака. И сейчас очень многие мои знакомые переходят на такой вид курения. Зачем травить себя никотином. Если не можешь бросить курить совсем – так лучше выбрать более безопасный способ. Джуз как раз имеет много плюсов. Солидная штуковина. И, кстати представлена в 2х цветах: белом, как раз больше для женской половины и черном – для мужской. Даже на морозе -10 можно спокойно пользоваться. Как раз для нашего климата.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя