Сообщение Vitaminka » 13 ноя 2018, 09:53

Это не электронная сигарета, а система нагревания табака. И сейчас очень многие мои знакомые переходят на такой вид курения. Зачем травить себя никотином. Если не можешь бросить курить совсем – так лучше выбрать более безопасный способ. Джуз как раз имеет много плюсов. Солидная штуковина. И, кстати представлена в 2х цветах: белом, как раз больше для женской половины и черном – для мужской. Даже на морозе -10 можно спокойно пользоваться. Как раз для нашего климата.