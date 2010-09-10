Вкусные закуски и салаты
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
1 сообщение • Страница 1 из 1
Вкусные закуски и салаты
Как приготовить форшмак.
Гехакте геринг (форшмак)
Традиционная закуска еврейской кухни с пикантно-острым вкусом – гехакте геринг (форшмак). Рецепт форшмака из сельди несложен – все ингредиенты смешиваются и измельчаются в однородный паштет, но благодаря оригинальному сочетанию ингредиентов настоящий форшмак ни с чем не перепутаешь!
Продукты
(на 4 порции)
Сельдь жирная - 1-2 шт.
Булочка - 2-3 ломтя
Яйца - 2-3 шт.
Лук - 1 шт.
Яблоко - 1 шт.
Масло растительное - 4 ст. ложки
Сахар - 1 ч. ложка
Уксус 9% - 1 ст. ложка
Лук зеленый - 0,5 пучка (по вкусу)
Перед тем как приготовить форшмак из сельди с яблоками, подготовьте продукты.
Вымочите сельдь в холодной воде в течение 3 часов (малосольную сельдь можно не вымачивать), а затем разделайте ее, отделив мясо от костей. Лук очистите, вымойте, разрежьте на части.
Яйца сварите вкрутую (10 минут после вскипания).
Яблоко (лучше кислое) очистите, разрежьте на части.
Булку замочите в воде.
Очистите и нарежьте зеленый лук.
Желтки мелко нарубите.
Пропустите через мясорубку филе сельди, яичные белки, булку, лук и яблоко. Тщательно перемешайте.
Затем добавьте часть масла, снова перемешайте или пропустите еще раз через мясорубку.
Добавьте остальное масло, уксус, перемешайте и выложите на селедочницу готовый форшмак. Посыпьте форшмак рублеными желтками.
Затем украсьте зеленым луком.
Гехакте геринг (форшмак) готов, можно использовать как закуску или как основное блюдо к завтраку.
Приятного аппетита!
Гехакте геринг (форшмак)
Традиционная закуска еврейской кухни с пикантно-острым вкусом – гехакте геринг (форшмак). Рецепт форшмака из сельди несложен – все ингредиенты смешиваются и измельчаются в однородный паштет, но благодаря оригинальному сочетанию ингредиентов настоящий форшмак ни с чем не перепутаешь!
Продукты
(на 4 порции)
Сельдь жирная - 1-2 шт.
Булочка - 2-3 ломтя
Яйца - 2-3 шт.
Лук - 1 шт.
Яблоко - 1 шт.
Масло растительное - 4 ст. ложки
Сахар - 1 ч. ложка
Уксус 9% - 1 ст. ложка
Лук зеленый - 0,5 пучка (по вкусу)
Перед тем как приготовить форшмак из сельди с яблоками, подготовьте продукты.
Вымочите сельдь в холодной воде в течение 3 часов (малосольную сельдь можно не вымачивать), а затем разделайте ее, отделив мясо от костей. Лук очистите, вымойте, разрежьте на части.
Яйца сварите вкрутую (10 минут после вскипания).
Яблоко (лучше кислое) очистите, разрежьте на части.
Булку замочите в воде.
Очистите и нарежьте зеленый лук.
Желтки мелко нарубите.
Пропустите через мясорубку филе сельди, яичные белки, булку, лук и яблоко. Тщательно перемешайте.
Затем добавьте часть масла, снова перемешайте или пропустите еще раз через мясорубку.
Добавьте остальное масло, уксус, перемешайте и выложите на селедочницу готовый форшмак. Посыпьте форшмак рублеными желтками.
Затем украсьте зеленым луком.
Гехакте геринг (форшмак) готов, можно использовать как закуску или как основное блюдо к завтраку.
Приятного аппетита!
1 сообщение • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость