Вкусные закуски и салаты
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
3 сообщения • Страница 1 из 1
Вкусные закуски и салаты
Как приготовить форшмак.
Гехакте геринг (форшмак)
Традиционная закуска еврейской кухни с пикантно-острым вкусом – гехакте геринг (форшмак). Рецепт форшмака из сельди несложен – все ингредиенты смешиваются и измельчаются в однородный паштет, но благодаря оригинальному сочетанию ингредиентов настоящий форшмак ни с чем не перепутаешь!
Продукты
(на 4 порции)
Сельдь жирная - 1-2 шт.
Булочка - 2-3 ломтя
Яйца - 2-3 шт.
Лук - 1 шт.
Яблоко - 1 шт.
Масло растительное - 4 ст. ложки
Сахар - 1 ч. ложка
Уксус 9% - 1 ст. ложка
Лук зеленый - 0,5 пучка (по вкусу)
Перед тем как приготовить форшмак из сельди с яблоками, подготовьте продукты.
Вымочите сельдь в холодной воде в течение 3 часов (малосольную сельдь можно не вымачивать), а затем разделайте ее, отделив мясо от костей. Лук очистите, вымойте, разрежьте на части.
Яйца сварите вкрутую (10 минут после вскипания).
Яблоко (лучше кислое) очистите, разрежьте на части.
Булку замочите в воде.
Очистите и нарежьте зеленый лук.
Желтки мелко нарубите.
Пропустите через мясорубку филе сельди, яичные белки, булку, лук и яблоко. Тщательно перемешайте.
Затем добавьте часть масла, снова перемешайте или пропустите еще раз через мясорубку.
Добавьте остальное масло, уксус, перемешайте и выложите на селедочницу готовый форшмак. Посыпьте форшмак рублеными желтками.
Затем украсьте зеленым луком.
Гехакте геринг (форшмак) готов, можно использовать как закуску или как основное блюдо к завтраку.
Приятного аппетита!
Гехакте геринг (форшмак)
Традиционная закуска еврейской кухни с пикантно-острым вкусом – гехакте геринг (форшмак). Рецепт форшмака из сельди несложен – все ингредиенты смешиваются и измельчаются в однородный паштет, но благодаря оригинальному сочетанию ингредиентов настоящий форшмак ни с чем не перепутаешь!
Продукты
(на 4 порции)
Сельдь жирная - 1-2 шт.
Булочка - 2-3 ломтя
Яйца - 2-3 шт.
Лук - 1 шт.
Яблоко - 1 шт.
Масло растительное - 4 ст. ложки
Сахар - 1 ч. ложка
Уксус 9% - 1 ст. ложка
Лук зеленый - 0,5 пучка (по вкусу)
Перед тем как приготовить форшмак из сельди с яблоками, подготовьте продукты.
Вымочите сельдь в холодной воде в течение 3 часов (малосольную сельдь можно не вымачивать), а затем разделайте ее, отделив мясо от костей. Лук очистите, вымойте, разрежьте на части.
Яйца сварите вкрутую (10 минут после вскипания).
Яблоко (лучше кислое) очистите, разрежьте на части.
Булку замочите в воде.
Очистите и нарежьте зеленый лук.
Желтки мелко нарубите.
Пропустите через мясорубку филе сельди, яичные белки, булку, лук и яблоко. Тщательно перемешайте.
Затем добавьте часть масла, снова перемешайте или пропустите еще раз через мясорубку.
Добавьте остальное масло, уксус, перемешайте и выложите на селедочницу готовый форшмак. Посыпьте форшмак рублеными желтками.
Затем украсьте зеленым луком.
Гехакте геринг (форшмак) готов, можно использовать как закуску или как основное блюдо к завтраку.
Приятного аппетита!
Re: Вкусные закуски и салаты
Интересная вещица и наверняка ну очень вкусная. Сразу понятно, что нашему организму будет вкусно, но очень тяжело. Такие продукты стоит обязательно сочетать с хорошей минеральной водой. У нас моршинська минеральна вода доставкой, поэтому в доме есть всегда. Кушаем все с удовольствием и проблем нет.
Re: Вкусные закуски и салаты
Так как у меня день рождения в пост, начала искать салаты на день рождения вкусные новые простые
Салат «Монастырский»
Рецепт "Монастырского" салата с шампиньонами приходит на помощь в пост. Сытно, вкусно и просто.
Продукты
(на 4 порции)
Консервированная кукуруза — 350 г
Рис - 5 ст. л.
Шампиньоны — 400 г
Морковь - 1 шт.
Огурцы маринованные - 2 шт.
Репчатый лук — 2 шт.
Растительное масло — 2 ст. л.
Постный майонез — по вкусу
Соль — по вкусу
Укроп - по вкусу
Совет: такой салат по-монастырски с шампиньонами и рисом не в пост можно сделать и с обычным майонезом.
Как приготовить салат "Монастырский" с грибами:
1. Помыть рис. Отварить до готовности 25-30 минут.
2. Помыть и почистить лук, морковь и грибы. Морковь натереть на крупную терку. Лук порезать кубиками. Отделить половину. Грибы порезать кусочками.
3. Разогреть сковороду. Налить растительное масло и выложить лук и морковь. Тушить, помешивая 2-3 минуты на среднем огне.
4. Добавить грибы. Тушить все вместе, помешивая 5-7 минут. Охладить.
5. С консервированной кукурузы слить воду.
6. Порезать кубиками маринованные огурцы.
7. Все ингредиенты смешать, посолить, заправить майонезом. Не забудьте лук репчатый. Все хорошенько перемешать и выложить в салатницу. Сверху "Монастырский" салат можно украсить грибочками.
Салат "Монастырский" с рисом и грибами готов.
Салат "Мимоза" с кукурузой
Очень простой и вкусный слоеный салат - рыбный, с овощами, но без яиц. Хорош в пост. Пусть это и ненастоящая "мимоза", но яркий салат с кукурузой может украсить любой праздничный стол, даже новогодний:)
Продукты
(на 4 порции)
Картофель - 3-4 шт.
Морковь - 1-2 шт.
Рыба консервированная (сайра, горбуша, тунец) - 1 банка
Лук репчатый - 1 шт.
Кукуруза консервированная - 200 г
Майонез постный (или обычный) - по вкусу
Соль - по вкусу
Зелень для украшения
Как приготовить салат "Мимоза" с кукурузой:
Картофель и морковь помыть, сложить в казанок, залить холодной водой. Отварить в мундире до готовности (20-30 минут). Охладить и очистить.
Салат "Мимоза" с кукурузой выложить слоями.
Банку с рыбой открыть, рыбу размять вилкой. Выложить первым слоем в салатницу.
Очистить, помыть и мелко нарезать репчатый лук. Выложить вторым слоем в салатницу.
Картофель нарезать кубиками. Выложить третьим слоем.
Картофель посолить, затем слой майонеза.
Морковь натереть на терке.
Четвертым слоем выложить морковь.
Слой моркови посолить. Майонез.
Открыть баночку кукурузы.
Последним слоем выложить консервированную кукурузку. Охладить 2-3 часа в холодильнике. Салат "Мимоза" с кукурузой готов.
Приятного аппетита!
Салат «Монастырский»
Рецепт "Монастырского" салата с шампиньонами приходит на помощь в пост. Сытно, вкусно и просто.
Продукты
(на 4 порции)
Консервированная кукуруза — 350 г
Рис - 5 ст. л.
Шампиньоны — 400 г
Морковь - 1 шт.
Огурцы маринованные - 2 шт.
Репчатый лук — 2 шт.
Растительное масло — 2 ст. л.
Постный майонез — по вкусу
Соль — по вкусу
Укроп - по вкусу
Совет: такой салат по-монастырски с шампиньонами и рисом не в пост можно сделать и с обычным майонезом.
Как приготовить салат "Монастырский" с грибами:
1. Помыть рис. Отварить до готовности 25-30 минут.
2. Помыть и почистить лук, морковь и грибы. Морковь натереть на крупную терку. Лук порезать кубиками. Отделить половину. Грибы порезать кусочками.
3. Разогреть сковороду. Налить растительное масло и выложить лук и морковь. Тушить, помешивая 2-3 минуты на среднем огне.
4. Добавить грибы. Тушить все вместе, помешивая 5-7 минут. Охладить.
5. С консервированной кукурузы слить воду.
6. Порезать кубиками маринованные огурцы.
7. Все ингредиенты смешать, посолить, заправить майонезом. Не забудьте лук репчатый. Все хорошенько перемешать и выложить в салатницу. Сверху "Монастырский" салат можно украсить грибочками.
Салат "Монастырский" с рисом и грибами готов.
Салат "Мимоза" с кукурузой
Очень простой и вкусный слоеный салат - рыбный, с овощами, но без яиц. Хорош в пост. Пусть это и ненастоящая "мимоза", но яркий салат с кукурузой может украсить любой праздничный стол, даже новогодний:)
Продукты
(на 4 порции)
Картофель - 3-4 шт.
Морковь - 1-2 шт.
Рыба консервированная (сайра, горбуша, тунец) - 1 банка
Лук репчатый - 1 шт.
Кукуруза консервированная - 200 г
Майонез постный (или обычный) - по вкусу
Соль - по вкусу
Зелень для украшения
Как приготовить салат "Мимоза" с кукурузой:
Картофель и морковь помыть, сложить в казанок, залить холодной водой. Отварить в мундире до готовности (20-30 минут). Охладить и очистить.
Салат "Мимоза" с кукурузой выложить слоями.
Банку с рыбой открыть, рыбу размять вилкой. Выложить первым слоем в салатницу.
Очистить, помыть и мелко нарезать репчатый лук. Выложить вторым слоем в салатницу.
Картофель нарезать кубиками. Выложить третьим слоем.
Картофель посолить, затем слой майонеза.
Морковь натереть на терке.
Четвертым слоем выложить морковь.
Слой моркови посолить. Майонез.
Открыть баночку кукурузы.
Последним слоем выложить консервированную кукурузку. Охладить 2-3 часа в холодильнике. Салат "Мимоза" с кукурузой готов.
Приятного аппетита!
3 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей