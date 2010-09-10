Сообщение amelina » 13 ноя 2018, 11:06

Как приготовить

форшмак

Гехакте геринг (форшмак)Традиционная закуска еврейской кухни с пикантно-острым вкусом – гехакте геринг (форшмак). Рецепт форшмака из сельди несложен – все ингредиенты смешиваются и измельчаются в однородный паштет, но благодаря оригинальному сочетанию ингредиентов настоящий форшмак ни с чем не перепутаешь!Продукты(на 4 порции)Сельдь жирная - 1-2 шт.Булочка - 2-3 ломтяЯйца - 2-3 шт.Лук - 1 шт.Яблоко - 1 шт.Масло растительное - 4 ст. ложкиСахар - 1 ч. ложкаУксус 9% - 1 ст. ложкаЛук зеленый - 0,5 пучка (по вкусу)Перед тем как приготовить форшмак из сельди с яблоками, подготовьте продукты.Вымочите сельдь в холодной воде в течение 3 часов (малосольную сельдь можно не вымачивать), а затем разделайте ее, отделив мясо от костей. Лук очистите, вымойте, разрежьте на части.Яйца сварите вкрутую (10 минут после вскипания).Яблоко (лучше кислое) очистите, разрежьте на части.Булку замочите в воде.Очистите и нарежьте зеленый лук.Желтки мелко нарубите.Пропустите через мясорубку филе сельди, яичные белки, булку, лук и яблоко. Тщательно перемешайте.Затем добавьте часть масла, снова перемешайте или пропустите еще раз через мясорубку.Добавьте остальное масло, уксус, перемешайте и выложите на селедочницу готовый форшмак. Посыпьте форшмак рублеными желтками.Затем украсьте зеленым луком.Гехакте геринг (форшмак) готов, можно использовать как закуску или как основное блюдо к завтраку.Приятного аппетита!