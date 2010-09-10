Сообщение amelina » 20 ноя 2019, 12:06

Просто и вкусно -

новогодние закуски 2020 с фото рецепты

Салат-закуска "Царский рулет"Такой вкуснятины вы еще не пробовали! Салат-закуска "Царский рулет" с красной рыбой - отличное украшение праздничного стола! Простой рецепт салата на Новый год!ПродуктыРыба красная слабосоленая - 200 гКартофель отварной - 3 шт.Морковь отварная - 2 шт.Яйца отварные - 3 шт.Майонез - 100 гСоль - по вкусуКак приготовить салат-закуску "Царский рулет":Заранее сваренные, охлажденные и очищенные овощи измельчите с помощью терки. То же самое проделайте и с отварными яйцами.Красную рыбу нарежьте ломтиками.Расстелите пергаментную бумагу и выложите на нее слоеный салат из моркови, картофеля и яиц, каждый слой слегка промазывая майонезом (или сметаной).В конце выложите ломтики красной рыбы и аккуратно сверните рыбный салат в рулет.Праздничный салат-закуска "Царский рулет" готов. Разрежьте салат с красной рыбой на порции и подавайте к столу.Хрустящий салат с ананасами и курицейСалат с куриной грудкой и ананасом получается хрустящим благодаря сухарикам из белого хлеба. А основной вкусовой тон салату несомненно задают кусочки консервированного ананаса.Продукты(на 4 порции)Филе куриное – 300 гАнанасы консервированные – 200 гСыр твердый – 200 гХлеб белый или батон – 100 гМайонез – 100 млМасло растительное (для жарки) – 40 млДля салата с курицей и ананасами подготавливаем необходимые ингредиенты.Если куриное филе немного подморожено, его будет проще нарезать. Для сухариков можно использовать белый хлеб или батон.Как приготовить салат с курицей и ананасами:Куриное филе нарезаем некрупными кусочками.На разогретую сковороду наливаем растительное масло. В хорошо нагретое масло выкладываем нарезанное филе. Поджариваем кусочки курицы так, чтобы они покрылись румяной корочкой.Для приготовления сухариков нарезаем белый хлеб кубиками.Обжариваем нарезанный хлеб на разогретой сковороде, также до румяной корочки.Из банки достаем кольца ананасов и нарезаем их небольшими кусочками.Сыр натираем на крупной терке.Обжаренное куриное филе, ананасы, сыр и сухарики соединяем в подходящей миске. Перемешиваем салат с сухариками.Для заправки салата с ананасами и курицей используем майонез. Снова перемешиваем.Хрустящий салат с курицей, ананасами, сыром и сухариками сразу же подаем к праздничному столу.Приятного аппетита!