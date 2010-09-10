Вкусные закуски и салаты
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10 сообщений • Страница 1 из 1
Вкусные закуски и салаты
Как приготовить форшмак.
Гехакте геринг (форшмак)
Традиционная закуска еврейской кухни с пикантно-острым вкусом – гехакте геринг (форшмак). Рецепт форшмака из сельди несложен – все ингредиенты смешиваются и измельчаются в однородный паштет, но благодаря оригинальному сочетанию ингредиентов настоящий форшмак ни с чем не перепутаешь!
Продукты
(на 4 порции)
Сельдь жирная - 1-2 шт.
Булочка - 2-3 ломтя
Яйца - 2-3 шт.
Лук - 1 шт.
Яблоко - 1 шт.
Масло растительное - 4 ст. ложки
Сахар - 1 ч. ложка
Уксус 9% - 1 ст. ложка
Лук зеленый - 0,5 пучка (по вкусу)
Перед тем как приготовить форшмак из сельди с яблоками, подготовьте продукты.
Вымочите сельдь в холодной воде в течение 3 часов (малосольную сельдь можно не вымачивать), а затем разделайте ее, отделив мясо от костей. Лук очистите, вымойте, разрежьте на части.
Яйца сварите вкрутую (10 минут после вскипания).
Яблоко (лучше кислое) очистите, разрежьте на части.
Булку замочите в воде.
Очистите и нарежьте зеленый лук.
Желтки мелко нарубите.
Пропустите через мясорубку филе сельди, яичные белки, булку, лук и яблоко. Тщательно перемешайте.
Затем добавьте часть масла, снова перемешайте или пропустите еще раз через мясорубку.
Добавьте остальное масло, уксус, перемешайте и выложите на селедочницу готовый форшмак. Посыпьте форшмак рублеными желтками.
Затем украсьте зеленым луком.
Гехакте геринг (форшмак) готов, можно использовать как закуску или как основное блюдо к завтраку.
Приятного аппетита!
Гехакте геринг (форшмак)
Традиционная закуска еврейской кухни с пикантно-острым вкусом – гехакте геринг (форшмак). Рецепт форшмака из сельди несложен – все ингредиенты смешиваются и измельчаются в однородный паштет, но благодаря оригинальному сочетанию ингредиентов настоящий форшмак ни с чем не перепутаешь!
Продукты
(на 4 порции)
Сельдь жирная - 1-2 шт.
Булочка - 2-3 ломтя
Яйца - 2-3 шт.
Лук - 1 шт.
Яблоко - 1 шт.
Масло растительное - 4 ст. ложки
Сахар - 1 ч. ложка
Уксус 9% - 1 ст. ложка
Лук зеленый - 0,5 пучка (по вкусу)
Перед тем как приготовить форшмак из сельди с яблоками, подготовьте продукты.
Вымочите сельдь в холодной воде в течение 3 часов (малосольную сельдь можно не вымачивать), а затем разделайте ее, отделив мясо от костей. Лук очистите, вымойте, разрежьте на части.
Яйца сварите вкрутую (10 минут после вскипания).
Яблоко (лучше кислое) очистите, разрежьте на части.
Булку замочите в воде.
Очистите и нарежьте зеленый лук.
Желтки мелко нарубите.
Пропустите через мясорубку филе сельди, яичные белки, булку, лук и яблоко. Тщательно перемешайте.
Затем добавьте часть масла, снова перемешайте или пропустите еще раз через мясорубку.
Добавьте остальное масло, уксус, перемешайте и выложите на селедочницу готовый форшмак. Посыпьте форшмак рублеными желтками.
Затем украсьте зеленым луком.
Гехакте геринг (форшмак) готов, можно использовать как закуску или как основное блюдо к завтраку.
Приятного аппетита!
Re: Вкусные закуски и салаты
Так как у меня день рождения в пост, начала искать салаты на день рождения вкусные новые простые
Салат «Монастырский»
Рецепт "Монастырского" салата с шампиньонами приходит на помощь в пост. Сытно, вкусно и просто.
Продукты
(на 4 порции)
Консервированная кукуруза — 350 г
Рис - 5 ст. л.
Шампиньоны — 400 г
Морковь - 1 шт.
Огурцы маринованные - 2 шт.
Репчатый лук — 2 шт.
Растительное масло — 2 ст. л.
Постный майонез — по вкусу
Соль — по вкусу
Укроп - по вкусу
Совет: такой салат по-монастырски с шампиньонами и рисом не в пост можно сделать и с обычным майонезом.
Как приготовить салат "Монастырский" с грибами:
1. Помыть рис. Отварить до готовности 25-30 минут.
2. Помыть и почистить лук, морковь и грибы. Морковь натереть на крупную терку. Лук порезать кубиками. Отделить половину. Грибы порезать кусочками.
3. Разогреть сковороду. Налить растительное масло и выложить лук и морковь. Тушить, помешивая 2-3 минуты на среднем огне.
4. Добавить грибы. Тушить все вместе, помешивая 5-7 минут. Охладить.
5. С консервированной кукурузы слить воду.
6. Порезать кубиками маринованные огурцы.
7. Все ингредиенты смешать, посолить, заправить майонезом. Не забудьте лук репчатый. Все хорошенько перемешать и выложить в салатницу. Сверху "Монастырский" салат можно украсить грибочками.
Салат "Монастырский" с рисом и грибами готов.
Салат "Мимоза" с кукурузой
Очень простой и вкусный слоеный салат - рыбный, с овощами, но без яиц. Хорош в пост. Пусть это и ненастоящая "мимоза", но яркий салат с кукурузой может украсить любой праздничный стол, даже новогодний:)
Продукты
(на 4 порции)
Картофель - 3-4 шт.
Морковь - 1-2 шт.
Рыба консервированная (сайра, горбуша, тунец) - 1 банка
Лук репчатый - 1 шт.
Кукуруза консервированная - 200 г
Майонез постный (или обычный) - по вкусу
Соль - по вкусу
Зелень для украшения
Как приготовить салат "Мимоза" с кукурузой:
Картофель и морковь помыть, сложить в казанок, залить холодной водой. Отварить в мундире до готовности (20-30 минут). Охладить и очистить.
Салат "Мимоза" с кукурузой выложить слоями.
Банку с рыбой открыть, рыбу размять вилкой. Выложить первым слоем в салатницу.
Очистить, помыть и мелко нарезать репчатый лук. Выложить вторым слоем в салатницу.
Картофель нарезать кубиками. Выложить третьим слоем.
Картофель посолить, затем слой майонеза.
Морковь натереть на терке.
Четвертым слоем выложить морковь.
Слой моркови посолить. Майонез.
Открыть баночку кукурузы.
Последним слоем выложить консервированную кукурузку. Охладить 2-3 часа в холодильнике. Салат "Мимоза" с кукурузой готов.
Приятного аппетита!
Салат «Монастырский»
Рецепт "Монастырского" салата с шампиньонами приходит на помощь в пост. Сытно, вкусно и просто.
Продукты
(на 4 порции)
Консервированная кукуруза — 350 г
Рис - 5 ст. л.
Шампиньоны — 400 г
Морковь - 1 шт.
Огурцы маринованные - 2 шт.
Репчатый лук — 2 шт.
Растительное масло — 2 ст. л.
Постный майонез — по вкусу
Соль — по вкусу
Укроп - по вкусу
Совет: такой салат по-монастырски с шампиньонами и рисом не в пост можно сделать и с обычным майонезом.
Как приготовить салат "Монастырский" с грибами:
1. Помыть рис. Отварить до готовности 25-30 минут.
2. Помыть и почистить лук, морковь и грибы. Морковь натереть на крупную терку. Лук порезать кубиками. Отделить половину. Грибы порезать кусочками.
3. Разогреть сковороду. Налить растительное масло и выложить лук и морковь. Тушить, помешивая 2-3 минуты на среднем огне.
4. Добавить грибы. Тушить все вместе, помешивая 5-7 минут. Охладить.
5. С консервированной кукурузы слить воду.
6. Порезать кубиками маринованные огурцы.
7. Все ингредиенты смешать, посолить, заправить майонезом. Не забудьте лук репчатый. Все хорошенько перемешать и выложить в салатницу. Сверху "Монастырский" салат можно украсить грибочками.
Салат "Монастырский" с рисом и грибами готов.
Салат "Мимоза" с кукурузой
Очень простой и вкусный слоеный салат - рыбный, с овощами, но без яиц. Хорош в пост. Пусть это и ненастоящая "мимоза", но яркий салат с кукурузой может украсить любой праздничный стол, даже новогодний:)
Продукты
(на 4 порции)
Картофель - 3-4 шт.
Морковь - 1-2 шт.
Рыба консервированная (сайра, горбуша, тунец) - 1 банка
Лук репчатый - 1 шт.
Кукуруза консервированная - 200 г
Майонез постный (или обычный) - по вкусу
Соль - по вкусу
Зелень для украшения
Как приготовить салат "Мимоза" с кукурузой:
Картофель и морковь помыть, сложить в казанок, залить холодной водой. Отварить в мундире до готовности (20-30 минут). Охладить и очистить.
Салат "Мимоза" с кукурузой выложить слоями.
Банку с рыбой открыть, рыбу размять вилкой. Выложить первым слоем в салатницу.
Очистить, помыть и мелко нарезать репчатый лук. Выложить вторым слоем в салатницу.
Картофель нарезать кубиками. Выложить третьим слоем.
Картофель посолить, затем слой майонеза.
Морковь натереть на терке.
Четвертым слоем выложить морковь.
Слой моркови посолить. Майонез.
Открыть баночку кукурузы.
Последним слоем выложить консервированную кукурузку. Охладить 2-3 часа в холодильнике. Салат "Мимоза" с кукурузой готов.
Приятного аппетита!
Re: Вкусные закуски и салаты
Остается немного времени и понадобятся новые салаты к новому году 2020 рецепты с фото - будут желательны.
Re: Вкусные закуски и салаты
Праздничный салат крыска на новый год 2020 с фото.
Понадобится:
Крабовые палочки - 250 г
Ветчина - 250 г
Сыр твёрдый - 200 г
Яйца - 5 шт.
Майонез - 120 г
Чеснок - 3 зубчика
Соль - по вкусу
Для украшения:
Сыр твёрдый - 2 ломтика
Ветчина - 2 ломтика
Перец чёрный горошком - 6 шт.
Лук зеленый - 3-4 пера
Перец болгарский красный - 10 г
Приготовление:
Подготавливаем все необходимые продукты.
Яйца заливаем водой и отвариваем 10 минут после закипания. Затем заливаем холодной водой и даём остыть.
Ветчину нарезаем кубиками.
Половину сыра также нарезаем небольшими кубиками.
Крабовые палочки нарезаем кубиками.
Яйца очищаем от скорлупы. Три яйца нарезаем кубиками.
Чеснок очищаем и пропускаем через пресс.
В миске соединяем ветчину, сыр, яйца и крабовые палочки.
Добавляем майонез и чеснок, немного солим. Перемешиваем.
Оставшийся сыр натираем на мелкой тёрке.
В тарелку выкладываем салат, формируя треугольный брусок сыра.
Посыпаем тёртым сыром сверху и по бокам, слегка утрамбовывая сыр (я использовала лопатку).
Для украшения салата сделаем симпатичных мышат (или белых крысят - к Новому году 2020).
Два яйца разрезаем вдоль. Из ломтиков ветчины и сыра вырезаем ушки. Перья лука будут хвостиками, кусочки болгарского перца - носиками, а перец горошком - глазками "грызунов".
С помощью зубочистки и ножа делаем отверстия и надрезы на отварных яйцах и вставляем все заготовки.
Украшаем новогодний салат и подаём к столу.
Понадобится:
Крабовые палочки - 250 г
Ветчина - 250 г
Сыр твёрдый - 200 г
Яйца - 5 шт.
Майонез - 120 г
Чеснок - 3 зубчика
Соль - по вкусу
Для украшения:
Сыр твёрдый - 2 ломтика
Ветчина - 2 ломтика
Перец чёрный горошком - 6 шт.
Лук зеленый - 3-4 пера
Перец болгарский красный - 10 г
Приготовление:
Подготавливаем все необходимые продукты.
Яйца заливаем водой и отвариваем 10 минут после закипания. Затем заливаем холодной водой и даём остыть.
Ветчину нарезаем кубиками.
Половину сыра также нарезаем небольшими кубиками.
Крабовые палочки нарезаем кубиками.
Яйца очищаем от скорлупы. Три яйца нарезаем кубиками.
Чеснок очищаем и пропускаем через пресс.
В миске соединяем ветчину, сыр, яйца и крабовые палочки.
Добавляем майонез и чеснок, немного солим. Перемешиваем.
Оставшийся сыр натираем на мелкой тёрке.
В тарелку выкладываем салат, формируя треугольный брусок сыра.
Посыпаем тёртым сыром сверху и по бокам, слегка утрамбовывая сыр (я использовала лопатку).
Для украшения салата сделаем симпатичных мышат (или белых крысят - к Новому году 2020).
Два яйца разрезаем вдоль. Из ломтиков ветчины и сыра вырезаем ушки. Перья лука будут хвостиками, кусочки болгарского перца - носиками, а перец горошком - глазками "грызунов".
С помощью зубочистки и ножа делаем отверстия и надрезы на отварных яйцах и вставляем все заготовки.
Украшаем новогодний салат и подаём к столу.
Re: Вкусные закуски и салаты
Просто и вкусно - новогодние закуски 2020 с фото рецепты.
Салат-закуска "Царский рулет"
Такой вкуснятины вы еще не пробовали! Салат-закуска "Царский рулет" с красной рыбой - отличное украшение праздничного стола! Простой рецепт салата на Новый год!
Продукты
Рыба красная слабосоленая - 200 г
Картофель отварной - 3 шт.
Морковь отварная - 2 шт.
Яйца отварные - 3 шт.
Майонез - 100 г
Соль - по вкусу
Как приготовить салат-закуску "Царский рулет":
Заранее сваренные, охлажденные и очищенные овощи измельчите с помощью терки. То же самое проделайте и с отварными яйцами.
Красную рыбу нарежьте ломтиками.
Расстелите пергаментную бумагу и выложите на нее слоеный салат из моркови, картофеля и яиц, каждый слой слегка промазывая майонезом (или сметаной).
В конце выложите ломтики красной рыбы и аккуратно сверните рыбный салат в рулет.
Праздничный салат-закуска "Царский рулет" готов. Разрежьте салат с красной рыбой на порции и подавайте к столу.
Хрустящий салат с ананасами и курицей
Салат с куриной грудкой и ананасом получается хрустящим благодаря сухарикам из белого хлеба. А основной вкусовой тон салату несомненно задают кусочки консервированного ананаса.
Продукты
(на 4 порции)
Филе куриное – 300 г
Ананасы консервированные – 200 г
Сыр твердый – 200 г
Хлеб белый или батон – 100 г
Майонез – 100 мл
Масло растительное (для жарки) – 40 мл
Для салата с курицей и ананасами подготавливаем необходимые ингредиенты.
Если куриное филе немного подморожено, его будет проще нарезать. Для сухариков можно использовать белый хлеб или батон.
Как приготовить салат с курицей и ананасами:
Куриное филе нарезаем некрупными кусочками.
На разогретую сковороду наливаем растительное масло. В хорошо нагретое масло выкладываем нарезанное филе. Поджариваем кусочки курицы так, чтобы они покрылись румяной корочкой.
Для приготовления сухариков нарезаем белый хлеб кубиками.
Обжариваем нарезанный хлеб на разогретой сковороде, также до румяной корочки.
Из банки достаем кольца ананасов и нарезаем их небольшими кусочками.
Сыр натираем на крупной терке.
Обжаренное куриное филе, ананасы, сыр и сухарики соединяем в подходящей миске. Перемешиваем салат с сухариками.
Для заправки салата с ананасами и курицей используем майонез. Снова перемешиваем.
Хрустящий салат с курицей, ананасами, сыром и сухариками сразу же подаем к праздничному столу.
Приятного аппетита!
Салат-закуска "Царский рулет"
Такой вкуснятины вы еще не пробовали! Салат-закуска "Царский рулет" с красной рыбой - отличное украшение праздничного стола! Простой рецепт салата на Новый год!
Продукты
Рыба красная слабосоленая - 200 г
Картофель отварной - 3 шт.
Морковь отварная - 2 шт.
Яйца отварные - 3 шт.
Майонез - 100 г
Соль - по вкусу
Как приготовить салат-закуску "Царский рулет":
Заранее сваренные, охлажденные и очищенные овощи измельчите с помощью терки. То же самое проделайте и с отварными яйцами.
Красную рыбу нарежьте ломтиками.
Расстелите пергаментную бумагу и выложите на нее слоеный салат из моркови, картофеля и яиц, каждый слой слегка промазывая майонезом (или сметаной).
В конце выложите ломтики красной рыбы и аккуратно сверните рыбный салат в рулет.
Праздничный салат-закуска "Царский рулет" готов. Разрежьте салат с красной рыбой на порции и подавайте к столу.
Хрустящий салат с ананасами и курицей
Салат с куриной грудкой и ананасом получается хрустящим благодаря сухарикам из белого хлеба. А основной вкусовой тон салату несомненно задают кусочки консервированного ананаса.
Продукты
(на 4 порции)
Филе куриное – 300 г
Ананасы консервированные – 200 г
Сыр твердый – 200 г
Хлеб белый или батон – 100 г
Майонез – 100 мл
Масло растительное (для жарки) – 40 мл
Для салата с курицей и ананасами подготавливаем необходимые ингредиенты.
Если куриное филе немного подморожено, его будет проще нарезать. Для сухариков можно использовать белый хлеб или батон.
Как приготовить салат с курицей и ананасами:
Куриное филе нарезаем некрупными кусочками.
На разогретую сковороду наливаем растительное масло. В хорошо нагретое масло выкладываем нарезанное филе. Поджариваем кусочки курицы так, чтобы они покрылись румяной корочкой.
Для приготовления сухариков нарезаем белый хлеб кубиками.
Обжариваем нарезанный хлеб на разогретой сковороде, также до румяной корочки.
Из банки достаем кольца ананасов и нарезаем их небольшими кусочками.
Сыр натираем на крупной терке.
Обжаренное куриное филе, ананасы, сыр и сухарики соединяем в подходящей миске. Перемешиваем салат с сухариками.
Для заправки салата с ананасами и курицей используем майонез. Снова перемешиваем.
Хрустящий салат с курицей, ананасами, сыром и сухариками сразу же подаем к праздничному столу.
Приятного аппетита!
Re: Вкусные закуски и салаты
Просто и вкусно - рецепт новогоднего салата крыска.
Новогодний салат с языком и грибами «Весёлая крыса»
Приготовьте на Новый год 2020 салат в виде симпатичной весёлой крысы и поставьте его в центр новогоднего стола - добавьте праздничного настроения!
Продукты
(на 5 порций)
Язык свиной - 1-2 шт. (300 г)
Грибы шампиньоны - 200 г
Яйца куриные - 3 шт.
Огурцы солёные - 3 шт. (120 г)
Морковь - 1-2 шт. (130 г)
Лук репчатый - 1 шт. (120 г)
Чеснок - 1 зубчик
Масло сливочное - 2 ст. ложки
Майонез провансаль 67% - 2-3 ст. ложки
Соль - по вкусу
Перец молотый (смесь перцев) - по вкусу
*
Для соуса:
Майонез провансаль 67% - 2,5 ст. ложки
Масло оливковое - 0,5 ст. ложки
Хрен сливочный (приправа) - 0,5 ч. ложки
Горчица (приправа) - 0,5 ч. ложки
Сок лимона - 0,5 ч. ложки
Перец молотый (смесь перцев) - 1 щепотка
Соль - по вкусу
*
Для украшения:
Морковь отварная - 1 кусочек
Белок отварного яйца - 1 кусочек
Перец душистый горошком или зёрна кофе - 2 шт.
Чернослив или маслина - 1 шт.
Капуста белокочанная – 1 кусочек листа
Салатные листья (или другая зелень) – 1-2 шт.
Подготавливаем все необходимые продукты.
Первым делом отвариваем свиной язык. Берём две штуки небольшого размера. Сперва тщательно промываем их под проточной водой. Помещаем языки в кастрюлю, заливаем водой, ставим на огонь. После закипания снимаем шумовкой образовавшуюся пену, убавляем огонь и варим языки до готовности. У меня свиные язычки варились 40 минут.
Обдаём вареные языки холодной водой, после чего снимаем с них шкурку ножом.
Очищенные отварные языки нарезаем мелкими кубиками.
Одновременно с языками варим морковь в отдельной кастрюльке, примерно 20 минут. (Кто не любит вареную морковку в салате, можно морковь не варить, а использовать сырую.)
Отварную морковь натираем на средней тёрке. При этом небольшой кусочек морковки оставляем для украшения салата, из него мы потом вырежем лапки и ушко крысы.
Отвариваем вкрутую яйца (8-10 минут после закипания воды).
Вареные яйца остужаем в холодной воде и очищаем от скорлупы.
Сразу отрезаем кончик яичного белка (для ушка крысы). Желтки и белки отдельно натираем на мелкой тёрке.
Лук очищаем и мелко нарезаем.
Шампиньоны нарезаем тонкими ломтиками.
Обжариваем шампиньоны с луком на сливочном масле. Для этого растапливаем масло на среднем огне, обжариваем лук до легкой золотистости. Затем добавляем грибы, выпариваем влагу и обжариваем грибы с луком еще несколько минут. (Можно снять обжаренный лук со сковороды, а затем добавить к грибам, когда выпарится жидкость; или обжарить грибы на отдельной сковороде, а затем соединить с луком.) В конце солим и перчим.
Мелко нарезаем солёные огурцы. Кусочки огурцов можно слегка отжать.
Чеснок очищаем и мелко рубим ножом.
Подготавливаем продукты для соуса.
Смешиваем в пиале ингредиенты соуса.
Далее выкладываем салат на плоское тёмное блюдо, придавая слоям салата контуры крысы по выбранному рисунку.
Первый слой - нарезанный отварной язык.
Язык солим, перчим, посыпаем измельчённым чесноком и покрываем половиной приготовленного соуса.
На слой языка с соусом выкладываем жареные грибы с луком, повторяя форму салата.
Слой грибов, как и все последующие слои салата, слегка прижимаем к предыдущему слою лопаточкой или ложкой.
Шампиньоны с луком покрываем майонезной сеточкой (примерно треть майонеза).
Морковку смешиваем с оставшимся соусом и выкладываем следующим слоем.
Яичные желтки смешиваем с майонезом (еще треть) и выкладываем на слой моркови.
Далее аккуратно выкладываем на слой желтков солёные огурцы.
Слой огурцов покрываем сеткой из оставшегося майонеза.
Теперь покрываем "крысу" белой шубкой из тёртого яичного белка.
Из отварной морковки вырезаем лапки. Из яичного белка и морковки вырезаем ушко. Выкладываем носик и видимый на голове крысы глаз. Ротик крысы можно вырезать из чернослива. Хвостик и усики вырезаем из капустного листа.
Новогодний салат «Весёлая крыса» готов. Украшаем салат зеленью и подаём к столу.
Новогодний салат с языком и грибами «Весёлая крыса»
Приготовьте на Новый год 2020 салат в виде симпатичной весёлой крысы и поставьте его в центр новогоднего стола - добавьте праздничного настроения!
Продукты
(на 5 порций)
Язык свиной - 1-2 шт. (300 г)
Грибы шампиньоны - 200 г
Яйца куриные - 3 шт.
Огурцы солёные - 3 шт. (120 г)
Морковь - 1-2 шт. (130 г)
Лук репчатый - 1 шт. (120 г)
Чеснок - 1 зубчик
Масло сливочное - 2 ст. ложки
Майонез провансаль 67% - 2-3 ст. ложки
Соль - по вкусу
Перец молотый (смесь перцев) - по вкусу
*
Для соуса:
Майонез провансаль 67% - 2,5 ст. ложки
Масло оливковое - 0,5 ст. ложки
Хрен сливочный (приправа) - 0,5 ч. ложки
Горчица (приправа) - 0,5 ч. ложки
Сок лимона - 0,5 ч. ложки
Перец молотый (смесь перцев) - 1 щепотка
Соль - по вкусу
*
Для украшения:
Морковь отварная - 1 кусочек
Белок отварного яйца - 1 кусочек
Перец душистый горошком или зёрна кофе - 2 шт.
Чернослив или маслина - 1 шт.
Капуста белокочанная – 1 кусочек листа
Салатные листья (или другая зелень) – 1-2 шт.
Подготавливаем все необходимые продукты.
Первым делом отвариваем свиной язык. Берём две штуки небольшого размера. Сперва тщательно промываем их под проточной водой. Помещаем языки в кастрюлю, заливаем водой, ставим на огонь. После закипания снимаем шумовкой образовавшуюся пену, убавляем огонь и варим языки до готовности. У меня свиные язычки варились 40 минут.
Обдаём вареные языки холодной водой, после чего снимаем с них шкурку ножом.
Очищенные отварные языки нарезаем мелкими кубиками.
Одновременно с языками варим морковь в отдельной кастрюльке, примерно 20 минут. (Кто не любит вареную морковку в салате, можно морковь не варить, а использовать сырую.)
Отварную морковь натираем на средней тёрке. При этом небольшой кусочек морковки оставляем для украшения салата, из него мы потом вырежем лапки и ушко крысы.
Отвариваем вкрутую яйца (8-10 минут после закипания воды).
Вареные яйца остужаем в холодной воде и очищаем от скорлупы.
Сразу отрезаем кончик яичного белка (для ушка крысы). Желтки и белки отдельно натираем на мелкой тёрке.
Лук очищаем и мелко нарезаем.
Шампиньоны нарезаем тонкими ломтиками.
Обжариваем шампиньоны с луком на сливочном масле. Для этого растапливаем масло на среднем огне, обжариваем лук до легкой золотистости. Затем добавляем грибы, выпариваем влагу и обжариваем грибы с луком еще несколько минут. (Можно снять обжаренный лук со сковороды, а затем добавить к грибам, когда выпарится жидкость; или обжарить грибы на отдельной сковороде, а затем соединить с луком.) В конце солим и перчим.
Мелко нарезаем солёные огурцы. Кусочки огурцов можно слегка отжать.
Чеснок очищаем и мелко рубим ножом.
Подготавливаем продукты для соуса.
Смешиваем в пиале ингредиенты соуса.
Далее выкладываем салат на плоское тёмное блюдо, придавая слоям салата контуры крысы по выбранному рисунку.
Первый слой - нарезанный отварной язык.
Язык солим, перчим, посыпаем измельчённым чесноком и покрываем половиной приготовленного соуса.
На слой языка с соусом выкладываем жареные грибы с луком, повторяя форму салата.
Слой грибов, как и все последующие слои салата, слегка прижимаем к предыдущему слою лопаточкой или ложкой.
Шампиньоны с луком покрываем майонезной сеточкой (примерно треть майонеза).
Морковку смешиваем с оставшимся соусом и выкладываем следующим слоем.
Яичные желтки смешиваем с майонезом (еще треть) и выкладываем на слой моркови.
Далее аккуратно выкладываем на слой желтков солёные огурцы.
Слой огурцов покрываем сеткой из оставшегося майонеза.
Теперь покрываем "крысу" белой шубкой из тёртого яичного белка.
Из отварной морковки вырезаем лапки. Из яичного белка и морковки вырезаем ушко. Выкладываем носик и видимый на голове крысы глаз. Ротик крысы можно вырезать из чернослива. Хвостик и усики вырезаем из капустного листа.
Новогодний салат «Весёлая крыса» готов. Украшаем салат зеленью и подаём к столу.
Re: Вкусные закуски и салаты
Очень вкусный салат ананас.
Слоеный салат "Ананас" с ветчиной
Слоеный салат по этому рецепту получается очень сочным благодаря наличию яблока и ананаса. Рекомендуем презентовать этот питательный салат в виде ананаса, украсив его половинками грецкого ореха. Это не только красиво, но и очень вкусно.
Продукты
Картофель - 350 г
Майонез - 300 г
Ветчина - 200 г
Яблоки кислые - 200 г
Ананас консервированный - 200 г
Яйца - 4 шт.
Лук репчатый - 50 г
Сок лимона - 1 ст. ложка
Лук зеленый - 15 г
Орехи грецкие (половинки) - 45 г
Соль - 2-3 щепотки
Смесь перцев - 2-3 щепотки
Подготовить продукты для слоеного салата с ветчиной, яблоками и ананасом.
Как приготовить слоеный салат "Ананас" с ветчиной:
Картофель и яйца отварить совместно. Яйца вынуть после 8 минут кипения, картофель варить в мундирах до готовности.
Салат укладывать слоями овальной формы на большом овальном либо прямоугольном блюде. Каждый слой будет повторяться дважды, поэтому на один слой следует брать половину каждого продукта. Первым слоем будет крупно натертый картофель, его следует смазать майонезом.
Слой 2. Мелко нарезанный лук, который нужно присолить и поперчить.
Слой 3. Нарезанная маленькими кубиками ветчина, смазанная майонезом.
Слой 4. Очищенное от кожуры и семян, крупно натертое яблоко, сбрызнутое соком лимона.
Слой 5. Измельченные ананасы, смазанные майонезом.
Слой 6. Натертые на крупной терке яйца, смазанные майонезом.
Далее повторить слои с 1-го по 6-ой. Поверхность сформированной большой горки овальной формы украсить грецкими орехами. Из перьев зеленого лука сформировать листья «ананаса». Перед подачей дать слоеному салату несколько часов пропитаться.
Слоеный салат "Ананас" с ветчиной
Слоеный салат по этому рецепту получается очень сочным благодаря наличию яблока и ананаса. Рекомендуем презентовать этот питательный салат в виде ананаса, украсив его половинками грецкого ореха. Это не только красиво, но и очень вкусно.
Продукты
Картофель - 350 г
Майонез - 300 г
Ветчина - 200 г
Яблоки кислые - 200 г
Ананас консервированный - 200 г
Яйца - 4 шт.
Лук репчатый - 50 г
Сок лимона - 1 ст. ложка
Лук зеленый - 15 г
Орехи грецкие (половинки) - 45 г
Соль - 2-3 щепотки
Смесь перцев - 2-3 щепотки
Подготовить продукты для слоеного салата с ветчиной, яблоками и ананасом.
Как приготовить слоеный салат "Ананас" с ветчиной:
Картофель и яйца отварить совместно. Яйца вынуть после 8 минут кипения, картофель варить в мундирах до готовности.
Салат укладывать слоями овальной формы на большом овальном либо прямоугольном блюде. Каждый слой будет повторяться дважды, поэтому на один слой следует брать половину каждого продукта. Первым слоем будет крупно натертый картофель, его следует смазать майонезом.
Слой 2. Мелко нарезанный лук, который нужно присолить и поперчить.
Слой 3. Нарезанная маленькими кубиками ветчина, смазанная майонезом.
Слой 4. Очищенное от кожуры и семян, крупно натертое яблоко, сбрызнутое соком лимона.
Слой 5. Измельченные ананасы, смазанные майонезом.
Слой 6. Натертые на крупной терке яйца, смазанные майонезом.
Далее повторить слои с 1-го по 6-ой. Поверхность сформированной большой горки овальной формы украсить грецкими орехами. Из перьев зеленого лука сформировать листья «ананаса». Перед подачей дать слоеному салату несколько часов пропитаться.
Re: Вкусные закуски и салаты
у меня на первом месте всегда салат оливье)))
- irinakotova
- Гость RZN.info
- Сообщения: 52
- Зарегистрирован: 29 июл 2019, 17:48
Re: Вкусные закуски и салаты
Я очень люблю есть салаты. Даже скорее предпочту основному блюду салат, да и полезнее для фигуры точно будет он!
Готовлю их часто, потому как вот на ужин почти всегда у меня салат.
Конечно что то чаще выходит приготовить, что то пробую новенькое переодически.
Вот из последнего, что попробовала и понравилось, - куриный салат с орехами.
Очен понравилось такое сочетание!
Полный рецепт брала отсюда https://shefcook.ru/recipes/pecan-crusted-chicken-salad.
Готовлю их часто, потому как вот на ужин почти всегда у меня салат.
Конечно что то чаще выходит приготовить, что то пробую новенькое переодически.
Вот из последнего, что попробовала и понравилось, - куриный салат с орехами.
Очен понравилось такое сочетание!
Полный рецепт брала отсюда https://shefcook.ru/recipes/pecan-crusted-chicken-salad.
Re: Вкусные закуски и салаты
Еще на заметку - новые вкусные салаты.
Салат "Красное море"
Гости на пороге. Что делать? Салат "Красное море" готовится всего за 10 минут, и гости будут в удивлении и в восторге:) Быстро, вкусно и красиво.
Продукты
(на 2 порции)
Крабовые палочки - 250-300 г
Помидоры – 1-2 шт.
Сыр – 100-200 г
Чеснок — 1-3 зубчика
Соль (по желанию) - по вкусу
Майонез - по вкусу
Продукты для салата "Красное море" перед вами.
Как приготовить салат "Красное море":
Сыр твердый натереть на крупной терке.
Помыть и нарезать помидоры соломкой.
Крабовые палочки нарезать тонкими колечками.
Чеснок очистить и мелко нарезать ножом.
Все продукты соединить в миске. Посолить по вкусу.
Салат "Красное море" заправить майонезом.
Хорошо перемешать салат.
Салат "Красное море" готов.
Приятного аппетита!
Салат "Красное море"
Гости на пороге. Что делать? Салат "Красное море" готовится всего за 10 минут, и гости будут в удивлении и в восторге:) Быстро, вкусно и красиво.
Продукты
(на 2 порции)
Крабовые палочки - 250-300 г
Помидоры – 1-2 шт.
Сыр – 100-200 г
Чеснок — 1-3 зубчика
Соль (по желанию) - по вкусу
Майонез - по вкусу
Продукты для салата "Красное море" перед вами.
Как приготовить салат "Красное море":
Сыр твердый натереть на крупной терке.
Помыть и нарезать помидоры соломкой.
Крабовые палочки нарезать тонкими колечками.
Чеснок очистить и мелко нарезать ножом.
Все продукты соединить в миске. Посолить по вкусу.
Салат "Красное море" заправить майонезом.
Хорошо перемешать салат.
Салат "Красное море" готов.
Приятного аппетита!
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