Вкусные закуски и салаты
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16 сообщений • Страница 1 из 1
Вкусные закуски и салаты
Как приготовить форшмак.
Гехакте геринг (форшмак)
Традиционная закуска еврейской кухни с пикантно-острым вкусом – гехакте геринг (форшмак). Рецепт форшмака из сельди несложен – все ингредиенты смешиваются и измельчаются в однородный паштет, но благодаря оригинальному сочетанию ингредиентов настоящий форшмак ни с чем не перепутаешь!
Продукты
(на 4 порции)
Сельдь жирная - 1-2 шт.
Булочка - 2-3 ломтя
Яйца - 2-3 шт.
Лук - 1 шт.
Яблоко - 1 шт.
Масло растительное - 4 ст. ложки
Сахар - 1 ч. ложка
Уксус 9% - 1 ст. ложка
Лук зеленый - 0,5 пучка (по вкусу)
Перед тем как приготовить форшмак из сельди с яблоками, подготовьте продукты.
Вымочите сельдь в холодной воде в течение 3 часов (малосольную сельдь можно не вымачивать), а затем разделайте ее, отделив мясо от костей. Лук очистите, вымойте, разрежьте на части.
Яйца сварите вкрутую (10 минут после вскипания).
Яблоко (лучше кислое) очистите, разрежьте на части.
Булку замочите в воде.
Очистите и нарежьте зеленый лук.
Желтки мелко нарубите.
Пропустите через мясорубку филе сельди, яичные белки, булку, лук и яблоко. Тщательно перемешайте.
Затем добавьте часть масла, снова перемешайте или пропустите еще раз через мясорубку.
Добавьте остальное масло, уксус, перемешайте и выложите на селедочницу готовый форшмак. Посыпьте форшмак рублеными желтками.
Затем украсьте зеленым луком.
Гехакте геринг (форшмак) готов, можно использовать как закуску или как основное блюдо к завтраку.
Приятного аппетита!
Гехакте геринг (форшмак)
Традиционная закуска еврейской кухни с пикантно-острым вкусом – гехакте геринг (форшмак). Рецепт форшмака из сельди несложен – все ингредиенты смешиваются и измельчаются в однородный паштет, но благодаря оригинальному сочетанию ингредиентов настоящий форшмак ни с чем не перепутаешь!
Продукты
(на 4 порции)
Сельдь жирная - 1-2 шт.
Булочка - 2-3 ломтя
Яйца - 2-3 шт.
Лук - 1 шт.
Яблоко - 1 шт.
Масло растительное - 4 ст. ложки
Сахар - 1 ч. ложка
Уксус 9% - 1 ст. ложка
Лук зеленый - 0,5 пучка (по вкусу)
Перед тем как приготовить форшмак из сельди с яблоками, подготовьте продукты.
Вымочите сельдь в холодной воде в течение 3 часов (малосольную сельдь можно не вымачивать), а затем разделайте ее, отделив мясо от костей. Лук очистите, вымойте, разрежьте на части.
Яйца сварите вкрутую (10 минут после вскипания).
Яблоко (лучше кислое) очистите, разрежьте на части.
Булку замочите в воде.
Очистите и нарежьте зеленый лук.
Желтки мелко нарубите.
Пропустите через мясорубку филе сельди, яичные белки, булку, лук и яблоко. Тщательно перемешайте.
Затем добавьте часть масла, снова перемешайте или пропустите еще раз через мясорубку.
Добавьте остальное масло, уксус, перемешайте и выложите на селедочницу готовый форшмак. Посыпьте форшмак рублеными желтками.
Затем украсьте зеленым луком.
Гехакте геринг (форшмак) готов, можно использовать как закуску или как основное блюдо к завтраку.
Приятного аппетита!
Re: Вкусные закуски и салаты
Так как у меня день рождения в пост, начала искать салаты на день рождения вкусные новые простые
Салат «Монастырский»
Рецепт "Монастырского" салата с шампиньонами приходит на помощь в пост. Сытно, вкусно и просто.
Продукты
(на 4 порции)
Консервированная кукуруза — 350 г
Рис - 5 ст. л.
Шампиньоны — 400 г
Морковь - 1 шт.
Огурцы маринованные - 2 шт.
Репчатый лук — 2 шт.
Растительное масло — 2 ст. л.
Постный майонез — по вкусу
Соль — по вкусу
Укроп - по вкусу
Совет: такой салат по-монастырски с шампиньонами и рисом не в пост можно сделать и с обычным майонезом.
Как приготовить салат "Монастырский" с грибами:
1. Помыть рис. Отварить до готовности 25-30 минут.
2. Помыть и почистить лук, морковь и грибы. Морковь натереть на крупную терку. Лук порезать кубиками. Отделить половину. Грибы порезать кусочками.
3. Разогреть сковороду. Налить растительное масло и выложить лук и морковь. Тушить, помешивая 2-3 минуты на среднем огне.
4. Добавить грибы. Тушить все вместе, помешивая 5-7 минут. Охладить.
5. С консервированной кукурузы слить воду.
6. Порезать кубиками маринованные огурцы.
7. Все ингредиенты смешать, посолить, заправить майонезом. Не забудьте лук репчатый. Все хорошенько перемешать и выложить в салатницу. Сверху "Монастырский" салат можно украсить грибочками.
Салат "Монастырский" с рисом и грибами готов.
Салат "Мимоза" с кукурузой
Очень простой и вкусный слоеный салат - рыбный, с овощами, но без яиц. Хорош в пост. Пусть это и ненастоящая "мимоза", но яркий салат с кукурузой может украсить любой праздничный стол, даже новогодний:)
Продукты
(на 4 порции)
Картофель - 3-4 шт.
Морковь - 1-2 шт.
Рыба консервированная (сайра, горбуша, тунец) - 1 банка
Лук репчатый - 1 шт.
Кукуруза консервированная - 200 г
Майонез постный (или обычный) - по вкусу
Соль - по вкусу
Зелень для украшения
Как приготовить салат "Мимоза" с кукурузой:
Картофель и морковь помыть, сложить в казанок, залить холодной водой. Отварить в мундире до готовности (20-30 минут). Охладить и очистить.
Салат "Мимоза" с кукурузой выложить слоями.
Банку с рыбой открыть, рыбу размять вилкой. Выложить первым слоем в салатницу.
Очистить, помыть и мелко нарезать репчатый лук. Выложить вторым слоем в салатницу.
Картофель нарезать кубиками. Выложить третьим слоем.
Картофель посолить, затем слой майонеза.
Морковь натереть на терке.
Четвертым слоем выложить морковь.
Слой моркови посолить. Майонез.
Открыть баночку кукурузы.
Последним слоем выложить консервированную кукурузку. Охладить 2-3 часа в холодильнике. Салат "Мимоза" с кукурузой готов.
Приятного аппетита!
Салат «Монастырский»
Рецепт "Монастырского" салата с шампиньонами приходит на помощь в пост. Сытно, вкусно и просто.
Продукты
(на 4 порции)
Консервированная кукуруза — 350 г
Рис - 5 ст. л.
Шампиньоны — 400 г
Морковь - 1 шт.
Огурцы маринованные - 2 шт.
Репчатый лук — 2 шт.
Растительное масло — 2 ст. л.
Постный майонез — по вкусу
Соль — по вкусу
Укроп - по вкусу
Совет: такой салат по-монастырски с шампиньонами и рисом не в пост можно сделать и с обычным майонезом.
Как приготовить салат "Монастырский" с грибами:
1. Помыть рис. Отварить до готовности 25-30 минут.
2. Помыть и почистить лук, морковь и грибы. Морковь натереть на крупную терку. Лук порезать кубиками. Отделить половину. Грибы порезать кусочками.
3. Разогреть сковороду. Налить растительное масло и выложить лук и морковь. Тушить, помешивая 2-3 минуты на среднем огне.
4. Добавить грибы. Тушить все вместе, помешивая 5-7 минут. Охладить.
5. С консервированной кукурузы слить воду.
6. Порезать кубиками маринованные огурцы.
7. Все ингредиенты смешать, посолить, заправить майонезом. Не забудьте лук репчатый. Все хорошенько перемешать и выложить в салатницу. Сверху "Монастырский" салат можно украсить грибочками.
Салат "Монастырский" с рисом и грибами готов.
Салат "Мимоза" с кукурузой
Очень простой и вкусный слоеный салат - рыбный, с овощами, но без яиц. Хорош в пост. Пусть это и ненастоящая "мимоза", но яркий салат с кукурузой может украсить любой праздничный стол, даже новогодний:)
Продукты
(на 4 порции)
Картофель - 3-4 шт.
Морковь - 1-2 шт.
Рыба консервированная (сайра, горбуша, тунец) - 1 банка
Лук репчатый - 1 шт.
Кукуруза консервированная - 200 г
Майонез постный (или обычный) - по вкусу
Соль - по вкусу
Зелень для украшения
Как приготовить салат "Мимоза" с кукурузой:
Картофель и морковь помыть, сложить в казанок, залить холодной водой. Отварить в мундире до готовности (20-30 минут). Охладить и очистить.
Салат "Мимоза" с кукурузой выложить слоями.
Банку с рыбой открыть, рыбу размять вилкой. Выложить первым слоем в салатницу.
Очистить, помыть и мелко нарезать репчатый лук. Выложить вторым слоем в салатницу.
Картофель нарезать кубиками. Выложить третьим слоем.
Картофель посолить, затем слой майонеза.
Морковь натереть на терке.
Четвертым слоем выложить морковь.
Слой моркови посолить. Майонез.
Открыть баночку кукурузы.
Последним слоем выложить консервированную кукурузку. Охладить 2-3 часа в холодильнике. Салат "Мимоза" с кукурузой готов.
Приятного аппетита!
Re: Вкусные закуски и салаты
Остается немного времени и понадобятся новые салаты к новому году 2020 рецепты с фото - будут желательны.
Re: Вкусные закуски и салаты
Праздничный салат крыска на новый год 2020 с фото.
Понадобится:
Крабовые палочки - 250 г
Ветчина - 250 г
Сыр твёрдый - 200 г
Яйца - 5 шт.
Майонез - 120 г
Чеснок - 3 зубчика
Соль - по вкусу
Для украшения:
Сыр твёрдый - 2 ломтика
Ветчина - 2 ломтика
Перец чёрный горошком - 6 шт.
Лук зеленый - 3-4 пера
Перец болгарский красный - 10 г
Приготовление:
Подготавливаем все необходимые продукты.
Яйца заливаем водой и отвариваем 10 минут после закипания. Затем заливаем холодной водой и даём остыть.
Ветчину нарезаем кубиками.
Половину сыра также нарезаем небольшими кубиками.
Крабовые палочки нарезаем кубиками.
Яйца очищаем от скорлупы. Три яйца нарезаем кубиками.
Чеснок очищаем и пропускаем через пресс.
В миске соединяем ветчину, сыр, яйца и крабовые палочки.
Добавляем майонез и чеснок, немного солим. Перемешиваем.
Оставшийся сыр натираем на мелкой тёрке.
В тарелку выкладываем салат, формируя треугольный брусок сыра.
Посыпаем тёртым сыром сверху и по бокам, слегка утрамбовывая сыр (я использовала лопатку).
Для украшения салата сделаем симпатичных мышат (или белых крысят - к Новому году 2020).
Два яйца разрезаем вдоль. Из ломтиков ветчины и сыра вырезаем ушки. Перья лука будут хвостиками, кусочки болгарского перца - носиками, а перец горошком - глазками "грызунов".
С помощью зубочистки и ножа делаем отверстия и надрезы на отварных яйцах и вставляем все заготовки.
Украшаем новогодний салат и подаём к столу.
Понадобится:
Крабовые палочки - 250 г
Ветчина - 250 г
Сыр твёрдый - 200 г
Яйца - 5 шт.
Майонез - 120 г
Чеснок - 3 зубчика
Соль - по вкусу
Для украшения:
Сыр твёрдый - 2 ломтика
Ветчина - 2 ломтика
Перец чёрный горошком - 6 шт.
Лук зеленый - 3-4 пера
Перец болгарский красный - 10 г
Приготовление:
Подготавливаем все необходимые продукты.
Яйца заливаем водой и отвариваем 10 минут после закипания. Затем заливаем холодной водой и даём остыть.
Ветчину нарезаем кубиками.
Половину сыра также нарезаем небольшими кубиками.
Крабовые палочки нарезаем кубиками.
Яйца очищаем от скорлупы. Три яйца нарезаем кубиками.
Чеснок очищаем и пропускаем через пресс.
В миске соединяем ветчину, сыр, яйца и крабовые палочки.
Добавляем майонез и чеснок, немного солим. Перемешиваем.
Оставшийся сыр натираем на мелкой тёрке.
В тарелку выкладываем салат, формируя треугольный брусок сыра.
Посыпаем тёртым сыром сверху и по бокам, слегка утрамбовывая сыр (я использовала лопатку).
Для украшения салата сделаем симпатичных мышат (или белых крысят - к Новому году 2020).
Два яйца разрезаем вдоль. Из ломтиков ветчины и сыра вырезаем ушки. Перья лука будут хвостиками, кусочки болгарского перца - носиками, а перец горошком - глазками "грызунов".
С помощью зубочистки и ножа делаем отверстия и надрезы на отварных яйцах и вставляем все заготовки.
Украшаем новогодний салат и подаём к столу.
Re: Вкусные закуски и салаты
Просто и вкусно - новогодние закуски 2020 с фото рецепты.
Салат-закуска "Царский рулет"
Такой вкуснятины вы еще не пробовали! Салат-закуска "Царский рулет" с красной рыбой - отличное украшение праздничного стола! Простой рецепт салата на Новый год!
Продукты
Рыба красная слабосоленая - 200 г
Картофель отварной - 3 шт.
Морковь отварная - 2 шт.
Яйца отварные - 3 шт.
Майонез - 100 г
Соль - по вкусу
Как приготовить салат-закуску "Царский рулет":
Заранее сваренные, охлажденные и очищенные овощи измельчите с помощью терки. То же самое проделайте и с отварными яйцами.
Красную рыбу нарежьте ломтиками.
Расстелите пергаментную бумагу и выложите на нее слоеный салат из моркови, картофеля и яиц, каждый слой слегка промазывая майонезом (или сметаной).
В конце выложите ломтики красной рыбы и аккуратно сверните рыбный салат в рулет.
Праздничный салат-закуска "Царский рулет" готов. Разрежьте салат с красной рыбой на порции и подавайте к столу.
Хрустящий салат с ананасами и курицей
Салат с куриной грудкой и ананасом получается хрустящим благодаря сухарикам из белого хлеба. А основной вкусовой тон салату несомненно задают кусочки консервированного ананаса.
Продукты
(на 4 порции)
Филе куриное – 300 г
Ананасы консервированные – 200 г
Сыр твердый – 200 г
Хлеб белый или батон – 100 г
Майонез – 100 мл
Масло растительное (для жарки) – 40 мл
Для салата с курицей и ананасами подготавливаем необходимые ингредиенты.
Если куриное филе немного подморожено, его будет проще нарезать. Для сухариков можно использовать белый хлеб или батон.
Как приготовить салат с курицей и ананасами:
Куриное филе нарезаем некрупными кусочками.
На разогретую сковороду наливаем растительное масло. В хорошо нагретое масло выкладываем нарезанное филе. Поджариваем кусочки курицы так, чтобы они покрылись румяной корочкой.
Для приготовления сухариков нарезаем белый хлеб кубиками.
Обжариваем нарезанный хлеб на разогретой сковороде, также до румяной корочки.
Из банки достаем кольца ананасов и нарезаем их небольшими кусочками.
Сыр натираем на крупной терке.
Обжаренное куриное филе, ананасы, сыр и сухарики соединяем в подходящей миске. Перемешиваем салат с сухариками.
Для заправки салата с ананасами и курицей используем майонез. Снова перемешиваем.
Хрустящий салат с курицей, ананасами, сыром и сухариками сразу же подаем к праздничному столу.
Приятного аппетита!
Салат-закуска "Царский рулет"
Такой вкуснятины вы еще не пробовали! Салат-закуска "Царский рулет" с красной рыбой - отличное украшение праздничного стола! Простой рецепт салата на Новый год!
Продукты
Рыба красная слабосоленая - 200 г
Картофель отварной - 3 шт.
Морковь отварная - 2 шт.
Яйца отварные - 3 шт.
Майонез - 100 г
Соль - по вкусу
Как приготовить салат-закуску "Царский рулет":
Заранее сваренные, охлажденные и очищенные овощи измельчите с помощью терки. То же самое проделайте и с отварными яйцами.
Красную рыбу нарежьте ломтиками.
Расстелите пергаментную бумагу и выложите на нее слоеный салат из моркови, картофеля и яиц, каждый слой слегка промазывая майонезом (или сметаной).
В конце выложите ломтики красной рыбы и аккуратно сверните рыбный салат в рулет.
Праздничный салат-закуска "Царский рулет" готов. Разрежьте салат с красной рыбой на порции и подавайте к столу.
Хрустящий салат с ананасами и курицей
Салат с куриной грудкой и ананасом получается хрустящим благодаря сухарикам из белого хлеба. А основной вкусовой тон салату несомненно задают кусочки консервированного ананаса.
Продукты
(на 4 порции)
Филе куриное – 300 г
Ананасы консервированные – 200 г
Сыр твердый – 200 г
Хлеб белый или батон – 100 г
Майонез – 100 мл
Масло растительное (для жарки) – 40 мл
Для салата с курицей и ананасами подготавливаем необходимые ингредиенты.
Если куриное филе немного подморожено, его будет проще нарезать. Для сухариков можно использовать белый хлеб или батон.
Как приготовить салат с курицей и ананасами:
Куриное филе нарезаем некрупными кусочками.
На разогретую сковороду наливаем растительное масло. В хорошо нагретое масло выкладываем нарезанное филе. Поджариваем кусочки курицы так, чтобы они покрылись румяной корочкой.
Для приготовления сухариков нарезаем белый хлеб кубиками.
Обжариваем нарезанный хлеб на разогретой сковороде, также до румяной корочки.
Из банки достаем кольца ананасов и нарезаем их небольшими кусочками.
Сыр натираем на крупной терке.
Обжаренное куриное филе, ананасы, сыр и сухарики соединяем в подходящей миске. Перемешиваем салат с сухариками.
Для заправки салата с ананасами и курицей используем майонез. Снова перемешиваем.
Хрустящий салат с курицей, ананасами, сыром и сухариками сразу же подаем к праздничному столу.
Приятного аппетита!
Re: Вкусные закуски и салаты
Просто и вкусно - рецепт новогоднего салата крыска.
Новогодний салат с языком и грибами «Весёлая крыса»
Приготовьте на Новый год 2020 салат в виде симпатичной весёлой крысы и поставьте его в центр новогоднего стола - добавьте праздничного настроения!
Продукты
(на 5 порций)
Язык свиной - 1-2 шт. (300 г)
Грибы шампиньоны - 200 г
Яйца куриные - 3 шт.
Огурцы солёные - 3 шт. (120 г)
Морковь - 1-2 шт. (130 г)
Лук репчатый - 1 шт. (120 г)
Чеснок - 1 зубчик
Масло сливочное - 2 ст. ложки
Майонез провансаль 67% - 2-3 ст. ложки
Соль - по вкусу
Перец молотый (смесь перцев) - по вкусу
*
Для соуса:
Майонез провансаль 67% - 2,5 ст. ложки
Масло оливковое - 0,5 ст. ложки
Хрен сливочный (приправа) - 0,5 ч. ложки
Горчица (приправа) - 0,5 ч. ложки
Сок лимона - 0,5 ч. ложки
Перец молотый (смесь перцев) - 1 щепотка
Соль - по вкусу
*
Для украшения:
Морковь отварная - 1 кусочек
Белок отварного яйца - 1 кусочек
Перец душистый горошком или зёрна кофе - 2 шт.
Чернослив или маслина - 1 шт.
Капуста белокочанная – 1 кусочек листа
Салатные листья (или другая зелень) – 1-2 шт.
Подготавливаем все необходимые продукты.
Первым делом отвариваем свиной язык. Берём две штуки небольшого размера. Сперва тщательно промываем их под проточной водой. Помещаем языки в кастрюлю, заливаем водой, ставим на огонь. После закипания снимаем шумовкой образовавшуюся пену, убавляем огонь и варим языки до готовности. У меня свиные язычки варились 40 минут.
Обдаём вареные языки холодной водой, после чего снимаем с них шкурку ножом.
Очищенные отварные языки нарезаем мелкими кубиками.
Одновременно с языками варим морковь в отдельной кастрюльке, примерно 20 минут. (Кто не любит вареную морковку в салате, можно морковь не варить, а использовать сырую.)
Отварную морковь натираем на средней тёрке. При этом небольшой кусочек морковки оставляем для украшения салата, из него мы потом вырежем лапки и ушко крысы.
Отвариваем вкрутую яйца (8-10 минут после закипания воды).
Вареные яйца остужаем в холодной воде и очищаем от скорлупы.
Сразу отрезаем кончик яичного белка (для ушка крысы). Желтки и белки отдельно натираем на мелкой тёрке.
Лук очищаем и мелко нарезаем.
Шампиньоны нарезаем тонкими ломтиками.
Обжариваем шампиньоны с луком на сливочном масле. Для этого растапливаем масло на среднем огне, обжариваем лук до легкой золотистости. Затем добавляем грибы, выпариваем влагу и обжариваем грибы с луком еще несколько минут. (Можно снять обжаренный лук со сковороды, а затем добавить к грибам, когда выпарится жидкость; или обжарить грибы на отдельной сковороде, а затем соединить с луком.) В конце солим и перчим.
Мелко нарезаем солёные огурцы. Кусочки огурцов можно слегка отжать.
Чеснок очищаем и мелко рубим ножом.
Подготавливаем продукты для соуса.
Смешиваем в пиале ингредиенты соуса.
Далее выкладываем салат на плоское тёмное блюдо, придавая слоям салата контуры крысы по выбранному рисунку.
Первый слой - нарезанный отварной язык.
Язык солим, перчим, посыпаем измельчённым чесноком и покрываем половиной приготовленного соуса.
На слой языка с соусом выкладываем жареные грибы с луком, повторяя форму салата.
Слой грибов, как и все последующие слои салата, слегка прижимаем к предыдущему слою лопаточкой или ложкой.
Шампиньоны с луком покрываем майонезной сеточкой (примерно треть майонеза).
Морковку смешиваем с оставшимся соусом и выкладываем следующим слоем.
Яичные желтки смешиваем с майонезом (еще треть) и выкладываем на слой моркови.
Далее аккуратно выкладываем на слой желтков солёные огурцы.
Слой огурцов покрываем сеткой из оставшегося майонеза.
Теперь покрываем "крысу" белой шубкой из тёртого яичного белка.
Из отварной морковки вырезаем лапки. Из яичного белка и морковки вырезаем ушко. Выкладываем носик и видимый на голове крысы глаз. Ротик крысы можно вырезать из чернослива. Хвостик и усики вырезаем из капустного листа.
Новогодний салат «Весёлая крыса» готов. Украшаем салат зеленью и подаём к столу.
Новогодний салат с языком и грибами «Весёлая крыса»
Приготовьте на Новый год 2020 салат в виде симпатичной весёлой крысы и поставьте его в центр новогоднего стола - добавьте праздничного настроения!
Продукты
(на 5 порций)
Язык свиной - 1-2 шт. (300 г)
Грибы шампиньоны - 200 г
Яйца куриные - 3 шт.
Огурцы солёные - 3 шт. (120 г)
Морковь - 1-2 шт. (130 г)
Лук репчатый - 1 шт. (120 г)
Чеснок - 1 зубчик
Масло сливочное - 2 ст. ложки
Майонез провансаль 67% - 2-3 ст. ложки
Соль - по вкусу
Перец молотый (смесь перцев) - по вкусу
*
Для соуса:
Майонез провансаль 67% - 2,5 ст. ложки
Масло оливковое - 0,5 ст. ложки
Хрен сливочный (приправа) - 0,5 ч. ложки
Горчица (приправа) - 0,5 ч. ложки
Сок лимона - 0,5 ч. ложки
Перец молотый (смесь перцев) - 1 щепотка
Соль - по вкусу
*
Для украшения:
Морковь отварная - 1 кусочек
Белок отварного яйца - 1 кусочек
Перец душистый горошком или зёрна кофе - 2 шт.
Чернослив или маслина - 1 шт.
Капуста белокочанная – 1 кусочек листа
Салатные листья (или другая зелень) – 1-2 шт.
Подготавливаем все необходимые продукты.
Первым делом отвариваем свиной язык. Берём две штуки небольшого размера. Сперва тщательно промываем их под проточной водой. Помещаем языки в кастрюлю, заливаем водой, ставим на огонь. После закипания снимаем шумовкой образовавшуюся пену, убавляем огонь и варим языки до готовности. У меня свиные язычки варились 40 минут.
Обдаём вареные языки холодной водой, после чего снимаем с них шкурку ножом.
Очищенные отварные языки нарезаем мелкими кубиками.
Одновременно с языками варим морковь в отдельной кастрюльке, примерно 20 минут. (Кто не любит вареную морковку в салате, можно морковь не варить, а использовать сырую.)
Отварную морковь натираем на средней тёрке. При этом небольшой кусочек морковки оставляем для украшения салата, из него мы потом вырежем лапки и ушко крысы.
Отвариваем вкрутую яйца (8-10 минут после закипания воды).
Вареные яйца остужаем в холодной воде и очищаем от скорлупы.
Сразу отрезаем кончик яичного белка (для ушка крысы). Желтки и белки отдельно натираем на мелкой тёрке.
Лук очищаем и мелко нарезаем.
Шампиньоны нарезаем тонкими ломтиками.
Обжариваем шампиньоны с луком на сливочном масле. Для этого растапливаем масло на среднем огне, обжариваем лук до легкой золотистости. Затем добавляем грибы, выпариваем влагу и обжариваем грибы с луком еще несколько минут. (Можно снять обжаренный лук со сковороды, а затем добавить к грибам, когда выпарится жидкость; или обжарить грибы на отдельной сковороде, а затем соединить с луком.) В конце солим и перчим.
Мелко нарезаем солёные огурцы. Кусочки огурцов можно слегка отжать.
Чеснок очищаем и мелко рубим ножом.
Подготавливаем продукты для соуса.
Смешиваем в пиале ингредиенты соуса.
Далее выкладываем салат на плоское тёмное блюдо, придавая слоям салата контуры крысы по выбранному рисунку.
Первый слой - нарезанный отварной язык.
Язык солим, перчим, посыпаем измельчённым чесноком и покрываем половиной приготовленного соуса.
На слой языка с соусом выкладываем жареные грибы с луком, повторяя форму салата.
Слой грибов, как и все последующие слои салата, слегка прижимаем к предыдущему слою лопаточкой или ложкой.
Шампиньоны с луком покрываем майонезной сеточкой (примерно треть майонеза).
Морковку смешиваем с оставшимся соусом и выкладываем следующим слоем.
Яичные желтки смешиваем с майонезом (еще треть) и выкладываем на слой моркови.
Далее аккуратно выкладываем на слой желтков солёные огурцы.
Слой огурцов покрываем сеткой из оставшегося майонеза.
Теперь покрываем "крысу" белой шубкой из тёртого яичного белка.
Из отварной морковки вырезаем лапки. Из яичного белка и морковки вырезаем ушко. Выкладываем носик и видимый на голове крысы глаз. Ротик крысы можно вырезать из чернослива. Хвостик и усики вырезаем из капустного листа.
Новогодний салат «Весёлая крыса» готов. Украшаем салат зеленью и подаём к столу.
Re: Вкусные закуски и салаты
Очень вкусный салат ананас.
Слоеный салат "Ананас" с ветчиной
Слоеный салат по этому рецепту получается очень сочным благодаря наличию яблока и ананаса. Рекомендуем презентовать этот питательный салат в виде ананаса, украсив его половинками грецкого ореха. Это не только красиво, но и очень вкусно.
Продукты
Картофель - 350 г
Майонез - 300 г
Ветчина - 200 г
Яблоки кислые - 200 г
Ананас консервированный - 200 г
Яйца - 4 шт.
Лук репчатый - 50 г
Сок лимона - 1 ст. ложка
Лук зеленый - 15 г
Орехи грецкие (половинки) - 45 г
Соль - 2-3 щепотки
Смесь перцев - 2-3 щепотки
Подготовить продукты для слоеного салата с ветчиной, яблоками и ананасом.
Как приготовить слоеный салат "Ананас" с ветчиной:
Картофель и яйца отварить совместно. Яйца вынуть после 8 минут кипения, картофель варить в мундирах до готовности.
Салат укладывать слоями овальной формы на большом овальном либо прямоугольном блюде. Каждый слой будет повторяться дважды, поэтому на один слой следует брать половину каждого продукта. Первым слоем будет крупно натертый картофель, его следует смазать майонезом.
Слой 2. Мелко нарезанный лук, который нужно присолить и поперчить.
Слой 3. Нарезанная маленькими кубиками ветчина, смазанная майонезом.
Слой 4. Очищенное от кожуры и семян, крупно натертое яблоко, сбрызнутое соком лимона.
Слой 5. Измельченные ананасы, смазанные майонезом.
Слой 6. Натертые на крупной терке яйца, смазанные майонезом.
Далее повторить слои с 1-го по 6-ой. Поверхность сформированной большой горки овальной формы украсить грецкими орехами. Из перьев зеленого лука сформировать листья «ананаса». Перед подачей дать слоеному салату несколько часов пропитаться.
Слоеный салат "Ананас" с ветчиной
Слоеный салат по этому рецепту получается очень сочным благодаря наличию яблока и ананаса. Рекомендуем презентовать этот питательный салат в виде ананаса, украсив его половинками грецкого ореха. Это не только красиво, но и очень вкусно.
Продукты
Картофель - 350 г
Майонез - 300 г
Ветчина - 200 г
Яблоки кислые - 200 г
Ананас консервированный - 200 г
Яйца - 4 шт.
Лук репчатый - 50 г
Сок лимона - 1 ст. ложка
Лук зеленый - 15 г
Орехи грецкие (половинки) - 45 г
Соль - 2-3 щепотки
Смесь перцев - 2-3 щепотки
Подготовить продукты для слоеного салата с ветчиной, яблоками и ананасом.
Как приготовить слоеный салат "Ананас" с ветчиной:
Картофель и яйца отварить совместно. Яйца вынуть после 8 минут кипения, картофель варить в мундирах до готовности.
Салат укладывать слоями овальной формы на большом овальном либо прямоугольном блюде. Каждый слой будет повторяться дважды, поэтому на один слой следует брать половину каждого продукта. Первым слоем будет крупно натертый картофель, его следует смазать майонезом.
Слой 2. Мелко нарезанный лук, который нужно присолить и поперчить.
Слой 3. Нарезанная маленькими кубиками ветчина, смазанная майонезом.
Слой 4. Очищенное от кожуры и семян, крупно натертое яблоко, сбрызнутое соком лимона.
Слой 5. Измельченные ананасы, смазанные майонезом.
Слой 6. Натертые на крупной терке яйца, смазанные майонезом.
Далее повторить слои с 1-го по 6-ой. Поверхность сформированной большой горки овальной формы украсить грецкими орехами. Из перьев зеленого лука сформировать листья «ананаса». Перед подачей дать слоеному салату несколько часов пропитаться.
Re: Вкусные закуски и салаты
у меня на первом месте всегда салат оливье)))
- irinakotova
- Гость RZN.info
- Сообщения: 69
- Зарегистрирован: 29 июл 2019, 17:48
Re: Вкусные закуски и салаты
Я очень люблю есть салаты. Даже скорее предпочту основному блюду салат, да и полезнее для фигуры точно будет он!
Готовлю их часто, потому как вот на ужин почти всегда у меня салат.
Конечно что то чаще выходит приготовить, что то пробую новенькое переодически.
Вот из последнего, что попробовала и понравилось, - куриный салат с орехами.
Очен понравилось такое сочетание!
Полный рецепт брала отсюда https://shefcook.ru/recipes/pecan-crusted-chicken-salad.
Готовлю их часто, потому как вот на ужин почти всегда у меня салат.
Конечно что то чаще выходит приготовить, что то пробую новенькое переодически.
Вот из последнего, что попробовала и понравилось, - куриный салат с орехами.
Очен понравилось такое сочетание!
Полный рецепт брала отсюда https://shefcook.ru/recipes/pecan-crusted-chicken-salad.
Re: Вкусные закуски и салаты
Еще на заметку - новые вкусные салаты.
Салат "Красное море"
Гости на пороге. Что делать? Салат "Красное море" готовится всего за 10 минут, и гости будут в удивлении и в восторге:) Быстро, вкусно и красиво.
Продукты
(на 2 порции)
Крабовые палочки - 250-300 г
Помидоры – 1-2 шт.
Сыр – 100-200 г
Чеснок — 1-3 зубчика
Соль (по желанию) - по вкусу
Майонез - по вкусу
Продукты для салата "Красное море" перед вами.
Как приготовить салат "Красное море":
Сыр твердый натереть на крупной терке.
Помыть и нарезать помидоры соломкой.
Крабовые палочки нарезать тонкими колечками.
Чеснок очистить и мелко нарезать ножом.
Все продукты соединить в миске. Посолить по вкусу.
Салат "Красное море" заправить майонезом.
Хорошо перемешать салат.
Салат "Красное море" готов.
Приятного аппетита!
Салат "Красное море"
Гости на пороге. Что делать? Салат "Красное море" готовится всего за 10 минут, и гости будут в удивлении и в восторге:) Быстро, вкусно и красиво.
Продукты
(на 2 порции)
Крабовые палочки - 250-300 г
Помидоры – 1-2 шт.
Сыр – 100-200 г
Чеснок — 1-3 зубчика
Соль (по желанию) - по вкусу
Майонез - по вкусу
Продукты для салата "Красное море" перед вами.
Как приготовить салат "Красное море":
Сыр твердый натереть на крупной терке.
Помыть и нарезать помидоры соломкой.
Крабовые палочки нарезать тонкими колечками.
Чеснок очистить и мелко нарезать ножом.
Все продукты соединить в миске. Посолить по вкусу.
Салат "Красное море" заправить майонезом.
Хорошо перемешать салат.
Салат "Красное море" готов.
Приятного аппетита!
Re: Вкусные закуски и салаты
Доброе время суток! Вот мой фитнес тренер рекомендовал к правильному питанию добавить больше белка. Прочитала информацию, что основное количество содержится в морепродуктах и рыбе, но его нужно употреблять в умеренном количестве. Поэтому добавила в рацион больше этих продуктов. Покупаю их в магазине https://glvrbsbt.ru , их широкий ассортимент продукции позволяет разнообразить блюда, и в то же время употреблять достаточно белка.
Re: Вкусные закуски и салаты
Вкусная еда - салаты на новый год 2021 рецепты с фото простые и вкусные.
Оливье "Шапка деда Мороза"
Какой Новый год без любимого салата "Оливье"! А подать салат можно по-новому, по-новогоднему). Вкусно, красиво и празднично! Новогодний стол в год Быка должен быть ярким и необычным. Если вы ищете блюдо к новогоднему столу 2021 - вы его нашли! Сохраняйте рецепт салата и дополняйте им новогоднее меню 2021.
Продукты
(на 8 порций)
Картофель - 5-7 шт.
Морковь - 3-4 шт.
Колбаса вареная или ветчина – 200 г
Яйца куриные – 6 шт.
Огурцы соленые – 3 шт.
Горошек зелёный консервированный (по желанию) – 200 г
Лук репчатый (по желанию) – 1 шт.
Майонез – 2-3 ст. ложки (по вкусу) + для украшения салата
Соль - по вкусу
Перец молотый - по вкусу
Продукты для новогоднего салата перед вами. Горошек в этот раз я в оливье не добавляла.
Картофель и морковь хорошо вымыть и отварить в кожуре до мягкости - на небольшом огне в течение 20-30 минут. Готовность проверять ножом. Затем овощи остудить и очистить.
Яйца сварить вкрутую (8-10 минут), остудить в холодной воде и очистить.
Огурцы нарезать кубиками.
Картофель нарезать кубиками.
Половину варёных яиц (3 шт.) разделить на желтки и белки.
Целые яйца и желтки нарезать кубиками.
Яичные белки натереть на мелкой терке.
Половину моркови нарезать кубиками.
Вторую половину моркови натереть на средней терке.
Вареную колбасу (или ветчину) нарезать кубиками.
Лук (если используете) очистить и мелко нарезать.
Все ингредиенты салата (кроме натёртых белков и моркови) сложить в миску.
Поперчить, посолить, добавить майонез.
Хорошо перемешать салат.
Начинаем выкладывать новогодний салат "Оливье".
На плоском блюде сформировать из салата силуэт шапки деда Мороза.
Середину закрыть тертой морковью. Манжету и помпон "шапки" украсить белком.
Майонезом нарисовать узоры на шапке.
Новогодний салат "Шапка деда Мороза" готов.
Рулет (салат) "Шуба" со скумбрией
Праздничная "шуба" с солёной скумбрией - рыбный салат в форме рулета. Рулет-салат со свеклой, картофелем, морковью готовится просто. Получается очень красивое блюдо на Новый год, оно украсит новогодний стол 2021!
Продукты
Скумбрия солёная - 1 шт.
Свекла отварная (некрупная) - 2-3 шт.
Картофель отварной (некрупный) - 4-5 шт.
Морковь отварная (средняя) - 2 шт.
Лук репчатый - 1 шт.
Яйца вареные - 2 шт.
Майонез - по вкусу
Зелень (петрушка) - для украшения
Подготавливаем ингредиенты для салата "шуба" в виде рулета.
Овощи заранее варим, остужаем, помещаем в холодильник на 3 часа.
Яйца варим вкрутую, остужаем.
Скумбрию разделываем на филе.
Яйца натираем на мелкой терке.
Морковь натираем на мелкой терке.
Картофель натираем на мелкой терке.
Свеклу натираем на мелкой терке и отжимаем сок.
Лук нарезаем мелко.
Филе скумбрии нарезаем и смешиваем с луком.
На пищевую пленку выкладываем плотными слоями свеклу и морковь. Делаем сеточку из майонеза.
Выкладываем плотно картофель, делаем сеточку майонеза. Затем - плотный слой яиц и сеточка майонеза. Посередине выкладываем плотно скумбрию с луком.
Сворачиваем салат "Шуба" со скумбрией рулетом, плотно запаковываем рулет в пищевую пленку и отправляем в холодильник на 3 часа.
Обрезаем края рулета, выкладываем салат с рыбой и овощами на блюдо и украшаем праздничную закуску, например зеленью и морковкой.
Оливье "Шапка деда Мороза"
Какой Новый год без любимого салата "Оливье"! А подать салат можно по-новому, по-новогоднему). Вкусно, красиво и празднично! Новогодний стол в год Быка должен быть ярким и необычным. Если вы ищете блюдо к новогоднему столу 2021 - вы его нашли! Сохраняйте рецепт салата и дополняйте им новогоднее меню 2021.
Продукты
(на 8 порций)
Картофель - 5-7 шт.
Морковь - 3-4 шт.
Колбаса вареная или ветчина – 200 г
Яйца куриные – 6 шт.
Огурцы соленые – 3 шт.
Горошек зелёный консервированный (по желанию) – 200 г
Лук репчатый (по желанию) – 1 шт.
Майонез – 2-3 ст. ложки (по вкусу) + для украшения салата
Соль - по вкусу
Перец молотый - по вкусу
Продукты для новогоднего салата перед вами. Горошек в этот раз я в оливье не добавляла.
Картофель и морковь хорошо вымыть и отварить в кожуре до мягкости - на небольшом огне в течение 20-30 минут. Готовность проверять ножом. Затем овощи остудить и очистить.
Яйца сварить вкрутую (8-10 минут), остудить в холодной воде и очистить.
Огурцы нарезать кубиками.
Картофель нарезать кубиками.
Половину варёных яиц (3 шт.) разделить на желтки и белки.
Целые яйца и желтки нарезать кубиками.
Яичные белки натереть на мелкой терке.
Половину моркови нарезать кубиками.
Вторую половину моркови натереть на средней терке.
Вареную колбасу (или ветчину) нарезать кубиками.
Лук (если используете) очистить и мелко нарезать.
Все ингредиенты салата (кроме натёртых белков и моркови) сложить в миску.
Поперчить, посолить, добавить майонез.
Хорошо перемешать салат.
Начинаем выкладывать новогодний салат "Оливье".
На плоском блюде сформировать из салата силуэт шапки деда Мороза.
Середину закрыть тертой морковью. Манжету и помпон "шапки" украсить белком.
Майонезом нарисовать узоры на шапке.
Новогодний салат "Шапка деда Мороза" готов.
Рулет (салат) "Шуба" со скумбрией
Праздничная "шуба" с солёной скумбрией - рыбный салат в форме рулета. Рулет-салат со свеклой, картофелем, морковью готовится просто. Получается очень красивое блюдо на Новый год, оно украсит новогодний стол 2021!
Продукты
Скумбрия солёная - 1 шт.
Свекла отварная (некрупная) - 2-3 шт.
Картофель отварной (некрупный) - 4-5 шт.
Морковь отварная (средняя) - 2 шт.
Лук репчатый - 1 шт.
Яйца вареные - 2 шт.
Майонез - по вкусу
Зелень (петрушка) - для украшения
Подготавливаем ингредиенты для салата "шуба" в виде рулета.
Овощи заранее варим, остужаем, помещаем в холодильник на 3 часа.
Яйца варим вкрутую, остужаем.
Скумбрию разделываем на филе.
Яйца натираем на мелкой терке.
Морковь натираем на мелкой терке.
Картофель натираем на мелкой терке.
Свеклу натираем на мелкой терке и отжимаем сок.
Лук нарезаем мелко.
Филе скумбрии нарезаем и смешиваем с луком.
На пищевую пленку выкладываем плотными слоями свеклу и морковь. Делаем сеточку из майонеза.
Выкладываем плотно картофель, делаем сеточку майонеза. Затем - плотный слой яиц и сеточка майонеза. Посередине выкладываем плотно скумбрию с луком.
Сворачиваем салат "Шуба" со скумбрией рулетом, плотно запаковываем рулет в пищевую пленку и отправляем в холодильник на 3 часа.
Обрезаем края рулета, выкладываем салат с рыбой и овощами на блюдо и украшаем праздничную закуску, например зеленью и морковкой.
Re: Вкусные закуски и салаты
Это вкусно - новогоднее меню 2021.
Куриные голени, запеченные в слоеном тесте
Куриные голени, запеченные в слоеном тесте, подойдут к любому гарниру.
Продукты
(на 4 порции)
Куриные голени - 8 шт.
Масло сливочное - 1/4 стакана
Соус барбекю - 1/2 стакана
Тесто слоеное, замороженное (оттаявшее) - 240 г
Яйцо (слегка взбитое) - 1 шт.
Сыр пармезан (измельченный) - 2 ч. л.
Итальянские специи - 2 ч. л.
Семена кунжута (жареные) - 2 ч. л.
Как приготовить куриную голень в тесте:
1. С голеней снять шкурку (она не понадобится). В большой сковороде на среднем огне разогреть сливочное масло, налить соус барбекю и выложить в сковороду голени. Довести массу до кипения. Уменьшить огонь, накрыть сковороду крышкой и готовить, помешивая, около 30 минут (термометр для мяса должен показать температуру 75 градусов). Снять сковороду с плиты и оставить остывать при комнатной температуре.
2. Тесто порезать на 8 треугольников. Выложить эти треугольники на слегка смазанный маслом противень, размером около 25х35 см. Смазать треугольники взбитым яйцом, посыпать сыром и итальянскими специями.
3. Включить духовку для предварительного разогрева до 180 градусов. На каждый треугольник выложить по одной голени и соединить концы теста (обвернуть голень в тесто). Смазать куриные голени в тесте оставшимся яйцом и посыпать кунжутом.
4. Поставить противень в духовку и запекать куриные голени в тесте около 13-15 минут, до золотистого цвета.
Слегка остудить и подавать запеченные куриные голени в тесте теплыми.
Свиная шея, запеченная с медово-горчичной глазурью
К праздничному столу - запеченная свинина с медом, горчицей и соевым соусом. Новогодние горячие блюда такой рецепт украсит обязательно!
Продукты
Свиная шея - 1-1,5 кг
Масло оливковое - 30 мл
Соль по вкусу
Черный перец горошком - 40 г
Для глазури:
Мед - 80 г
Горчица - 80 г
Соевый соус - 50 мл
Мясу придать форму, обвязав его шпагатом.
Полить мясо оливковым маслом (половиной нормы).
Приправить солью.
Измельчить горошины черного перца (с помощью скалки).
Мясо обвалять в молотом черном перце.
Полить мясо маслом еще раз.
Запекать мясо в духовке при температуре 160 градусов 1-1,5 часа.
Приготовить глазурь. Для этого горчицу перемешать с медом до однородности.
Перемешивая, добавить в горчично-медовую смесь соевый соус.
Мясо вынуть из духовки, удалить шпагат.
Полить мясо глазурью. Запекать еще 10-15 минут при температуре 180 градусов.
Приятного аппетита!
Куриные голени, запеченные в слоеном тесте
Куриные голени, запеченные в слоеном тесте, подойдут к любому гарниру.
Продукты
(на 4 порции)
Куриные голени - 8 шт.
Масло сливочное - 1/4 стакана
Соус барбекю - 1/2 стакана
Тесто слоеное, замороженное (оттаявшее) - 240 г
Яйцо (слегка взбитое) - 1 шт.
Сыр пармезан (измельченный) - 2 ч. л.
Итальянские специи - 2 ч. л.
Семена кунжута (жареные) - 2 ч. л.
Как приготовить куриную голень в тесте:
1. С голеней снять шкурку (она не понадобится). В большой сковороде на среднем огне разогреть сливочное масло, налить соус барбекю и выложить в сковороду голени. Довести массу до кипения. Уменьшить огонь, накрыть сковороду крышкой и готовить, помешивая, около 30 минут (термометр для мяса должен показать температуру 75 градусов). Снять сковороду с плиты и оставить остывать при комнатной температуре.
2. Тесто порезать на 8 треугольников. Выложить эти треугольники на слегка смазанный маслом противень, размером около 25х35 см. Смазать треугольники взбитым яйцом, посыпать сыром и итальянскими специями.
3. Включить духовку для предварительного разогрева до 180 градусов. На каждый треугольник выложить по одной голени и соединить концы теста (обвернуть голень в тесто). Смазать куриные голени в тесте оставшимся яйцом и посыпать кунжутом.
4. Поставить противень в духовку и запекать куриные голени в тесте около 13-15 минут, до золотистого цвета.
Слегка остудить и подавать запеченные куриные голени в тесте теплыми.
Свиная шея, запеченная с медово-горчичной глазурью
К праздничному столу - запеченная свинина с медом, горчицей и соевым соусом. Новогодние горячие блюда такой рецепт украсит обязательно!
Продукты
Свиная шея - 1-1,5 кг
Масло оливковое - 30 мл
Соль по вкусу
Черный перец горошком - 40 г
Для глазури:
Мед - 80 г
Горчица - 80 г
Соевый соус - 50 мл
Мясу придать форму, обвязав его шпагатом.
Полить мясо оливковым маслом (половиной нормы).
Приправить солью.
Измельчить горошины черного перца (с помощью скалки).
Мясо обвалять в молотом черном перце.
Полить мясо маслом еще раз.
Запекать мясо в духовке при температуре 160 градусов 1-1,5 часа.
Приготовить глазурь. Для этого горчицу перемешать с медом до однородности.
Перемешивая, добавить в горчично-медовую смесь соевый соус.
Мясо вынуть из духовки, удалить шпагат.
Полить мясо глазурью. Запекать еще 10-15 минут при температуре 180 градусов.
Приятного аппетита!
Re: Вкусные закуски и салаты
Могу предложить салат шуба.
Сельдь под шубой
Простой рецепт приготовления любимого многими слоёного салата "Сельдь под шубой", со свёклой, картофелем, морковью и луком.
Продукты
Сельдь (филе) - 300 г
Свекла (крупная) - 1 шт. (400 г)
Картофель - 4 шт.
Морковь - 2 шт.
Лук белый салатный - 1 шт.
Майонез - 100 г
Соль (по желанию) - по вкусу
Подготовьте необходимые продукты для салата. Овощи хорошо вымойте. Отделите филе сельди от кожи и костей.
Как приготовить селёдку под шубой:
В большой казан положите картофель и морковь, залейте водой и отварите овощи до готовности (примерно 20 минут; готовность овощей проверяйте ножом или вилкой).
Отдельно в маленький казан положите свеклу, залейте водой и варите до готовности (в зависимости от размера свеклы это может занять около 50 минут; время от времени подливайте воду).
Пока овощи варятся, нарежьте филе сельди мелкими кубиками.
Салатный лук нарежьте очень мелко.
Готовые овощи - картофель и морковь - очистите от кожуры, натрите на крупной терке. (Свекла пока еще варится.)
В подходящую посуду для слоеного салата "Селёдка под шубой" первым слоем выкладываем натертый картофель (немного картофеля оставляем). Щедро посыпаем его нарезанным луком.
Смазываем майонезом.
На слой картофеля с луком выкладываем нарезанную селёдку.
На сельдь выкладываем еще один тонкий слой картофеля, смазываем майонезом.
(Если будете готовить не совсем классический вариант салата "Селёдка под шубой", то на данном этапе картофель можно заменить слоем отварного яичного белка или натертого твердого сыра.)
На второй слой картофеля выкладываем слой натертой моркови, слегка смазываем майонезом.
К этому времени должна свариться свекла. Остужаем ее (в холодной воде), очищаем и натираем на крупной терке.
Последним слоем салата выкладываем свёклу и смазываем майонезом. Накрываем салат "Сельдь под шубой" пищевой пленкой и даем салату пропитаться (оставляем в холодильнике на несколько часов).
Приятного аппетита!
Сельдь под шубой
Простой рецепт приготовления любимого многими слоёного салата "Сельдь под шубой", со свёклой, картофелем, морковью и луком.
Продукты
Сельдь (филе) - 300 г
Свекла (крупная) - 1 шт. (400 г)
Картофель - 4 шт.
Морковь - 2 шт.
Лук белый салатный - 1 шт.
Майонез - 100 г
Соль (по желанию) - по вкусу
Подготовьте необходимые продукты для салата. Овощи хорошо вымойте. Отделите филе сельди от кожи и костей.
Как приготовить селёдку под шубой:
В большой казан положите картофель и морковь, залейте водой и отварите овощи до готовности (примерно 20 минут; готовность овощей проверяйте ножом или вилкой).
Отдельно в маленький казан положите свеклу, залейте водой и варите до готовности (в зависимости от размера свеклы это может занять около 50 минут; время от времени подливайте воду).
Пока овощи варятся, нарежьте филе сельди мелкими кубиками.
Салатный лук нарежьте очень мелко.
Готовые овощи - картофель и морковь - очистите от кожуры, натрите на крупной терке. (Свекла пока еще варится.)
В подходящую посуду для слоеного салата "Селёдка под шубой" первым слоем выкладываем натертый картофель (немного картофеля оставляем). Щедро посыпаем его нарезанным луком.
Смазываем майонезом.
На слой картофеля с луком выкладываем нарезанную селёдку.
На сельдь выкладываем еще один тонкий слой картофеля, смазываем майонезом.
(Если будете готовить не совсем классический вариант салата "Селёдка под шубой", то на данном этапе картофель можно заменить слоем отварного яичного белка или натертого твердого сыра.)
На второй слой картофеля выкладываем слой натертой моркови, слегка смазываем майонезом.
К этому времени должна свариться свекла. Остужаем ее (в холодной воде), очищаем и натираем на крупной терке.
Последним слоем салата выкладываем свёклу и смазываем майонезом. Накрываем салат "Сельдь под шубой" пищевой пленкой и даем салату пропитаться (оставляем в холодильнике на несколько часов).
Приятного аппетита!
Re: Вкусные закуски и салаты
Готовим самое желанное и вкусное на новый год. Печеночный торт.
Понадобится:
600 г куриной печени;
150 мл молока;
1 яйцо;
3 столовые ложки муки;
2 чайные ложки соли;
чёрный молотый перец — по вкусу;
5 столовых ложек растительного масла;
2 луковицы;
400 г свежих или размороженных шампиньонов;
2 зубчика чеснока;
9 столовых ложек майонеза;
200 г твёрдого сыра;
2–3 веточки укропа.
Приготовление:
Промойте и очистите печень. Нарежьте к её кусками и взбейте блендером вместе с молоком, яйцом, мукой, 1½ чайной ложки соли и чёрным перцем.
На среднем огне нагрейте немного растительного масла и испеките печёночные блины.
Очищенный лук мелко нарежьте и обжаривайте на среднем огне с 3 столовыми ложками растительного масла, пока он не станет прозрачным. Добавьте промытые и мелко нарезанные шампиньоны. Обжаривайте ещё 7–8 минут.
В миске смешайте пропущенный через пресс чеснок и майонез.
Выложите на большую плоскую тарелку первый печёночный корж. Сверху распределите столовую ложку майонезного соуса и обжаренные грибы. Накройте вторым блином, смажьте его столовой ложкой соуса и посыпьте тёртым сыром. Повторите слои. Украсьте торт сыром и рубленным укропом.
Понадобится:
600 г куриной печени;
150 мл молока;
1 яйцо;
3 столовые ложки муки;
2 чайные ложки соли;
чёрный молотый перец — по вкусу;
5 столовых ложек растительного масла;
2 луковицы;
400 г свежих или размороженных шампиньонов;
2 зубчика чеснока;
9 столовых ложек майонеза;
200 г твёрдого сыра;
2–3 веточки укропа.
Приготовление:
Промойте и очистите печень. Нарежьте к её кусками и взбейте блендером вместе с молоком, яйцом, мукой, 1½ чайной ложки соли и чёрным перцем.
На среднем огне нагрейте немного растительного масла и испеките печёночные блины.
Очищенный лук мелко нарежьте и обжаривайте на среднем огне с 3 столовыми ложками растительного масла, пока он не станет прозрачным. Добавьте промытые и мелко нарезанные шампиньоны. Обжаривайте ещё 7–8 минут.
В миске смешайте пропущенный через пресс чеснок и майонез.
Выложите на большую плоскую тарелку первый печёночный корж. Сверху распределите столовую ложку майонезного соуса и обжаренные грибы. Накройте вторым блином, смажьте его столовой ложкой соуса и посыпьте тёртым сыром. Повторите слои. Украсьте торт сыром и рубленным укропом.
Re: Вкусные закуски и салаты
Побалуйте своих близких чем то необычным и вкусным -
картофельные ньокки.
Понадобится:
1. Картофель — 1 кг.
2. Мука — 300 г.
3. Яйца — 1 шт.
4. Соль — по вкусу
5. Оливковое масло — по вкусу
6. Пармезан — по вкусу
Приготовление:
Картофель почистить, отварить. Пропустить через мясорубку и протереть через сито.
К картофельному пюре добавить яйца, муку, половину тертого пармезана. Замесить тесто.
Разделить тесто на 3 части, раскатать каждую в колбаски. Нарезать тесто на кусочки по 1 см., сделать овальную форму.
Отварить ньокки в большом количестве подсоленной воды с добавлением оливкового масла. Ньоки должны всплыть на поверхность, дать им провариться еще 1 минуту. Посыпать оставшимся пармезаном.
картофельные ньокки.
Понадобится:
1. Картофель — 1 кг.
2. Мука — 300 г.
3. Яйца — 1 шт.
4. Соль — по вкусу
5. Оливковое масло — по вкусу
6. Пармезан — по вкусу
Приготовление:
Картофель почистить, отварить. Пропустить через мясорубку и протереть через сито.
К картофельному пюре добавить яйца, муку, половину тертого пармезана. Замесить тесто.
Разделить тесто на 3 части, раскатать каждую в колбаски. Нарезать тесто на кусочки по 1 см., сделать овальную форму.
Отварить ньокки в большом количестве подсоленной воды с добавлением оливкового масла. Ньоки должны всплыть на поверхность, дать им провариться еще 1 минуту. Посыпать оставшимся пармезаном.
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