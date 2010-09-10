Сообщение amelina » 01 окт 2020, 20:23

Вкусная еда -

салаты на новый год 2021 рецепты с фото простые и вкусные

Оливье "Шапка деда Мороза"Какой Новый год без любимого салата "Оливье"! А подать салат можно по-новому, по-новогоднему). Вкусно, красиво и празднично! Новогодний стол в год Быка должен быть ярким и необычным. Если вы ищете блюдо к новогоднему столу 2021 - вы его нашли! Сохраняйте рецепт салата и дополняйте им новогоднее меню 2021.Продукты(на 8 порций)Картофель - 5-7 шт.Морковь - 3-4 шт.Колбаса вареная или ветчина – 200 гЯйца куриные – 6 шт.Огурцы соленые – 3 шт.Горошек зелёный консервированный (по желанию) – 200 гЛук репчатый (по желанию) – 1 шт.Майонез – 2-3 ст. ложки (по вкусу) + для украшения салатаСоль - по вкусуПерец молотый - по вкусуПродукты для новогоднего салата перед вами. Горошек в этот раз я в оливье не добавляла.Картофель и морковь хорошо вымыть и отварить в кожуре до мягкости - на небольшом огне в течение 20-30 минут. Готовность проверять ножом. Затем овощи остудить и очистить.Яйца сварить вкрутую (8-10 минут), остудить в холодной воде и очистить.Огурцы нарезать кубиками.Картофель нарезать кубиками.Половину варёных яиц (3 шт.) разделить на желтки и белки.Целые яйца и желтки нарезать кубиками.Яичные белки натереть на мелкой терке.Половину моркови нарезать кубиками.Вторую половину моркови натереть на средней терке.Вареную колбасу (или ветчину) нарезать кубиками.Лук (если используете) очистить и мелко нарезать.Все ингредиенты салата (кроме натёртых белков и моркови) сложить в миску.Поперчить, посолить, добавить майонез.Хорошо перемешать салат.Начинаем выкладывать новогодний салат "Оливье".На плоском блюде сформировать из салата силуэт шапки деда Мороза.Середину закрыть тертой морковью. Манжету и помпон "шапки" украсить белком.Майонезом нарисовать узоры на шапке.Новогодний салат "Шапка деда Мороза" готов.Рулет (салат) "Шуба" со скумбриейПраздничная "шуба" с солёной скумбрией - рыбный салат в форме рулета. Рулет-салат со свеклой, картофелем, морковью готовится просто. Получается очень красивое блюдо на Новый год, оно украсит новогодний стол 2021!ПродуктыСкумбрия солёная - 1 шт.Свекла отварная (некрупная) - 2-3 шт.Картофель отварной (некрупный) - 4-5 шт.Морковь отварная (средняя) - 2 шт.Лук репчатый - 1 шт.Яйца вареные - 2 шт.Майонез - по вкусуЗелень (петрушка) - для украшенияПодготавливаем ингредиенты для салата "шуба" в виде рулета.Овощи заранее варим, остужаем, помещаем в холодильник на 3 часа.Яйца варим вкрутую, остужаем.Скумбрию разделываем на филе.Яйца натираем на мелкой терке.Морковь натираем на мелкой терке.Картофель натираем на мелкой терке.Свеклу натираем на мелкой терке и отжимаем сок.Лук нарезаем мелко.Филе скумбрии нарезаем и смешиваем с луком.На пищевую пленку выкладываем плотными слоями свеклу и морковь. Делаем сеточку из майонеза.Выкладываем плотно картофель, делаем сеточку майонеза. Затем - плотный слой яиц и сеточка майонеза. Посередине выкладываем плотно скумбрию с луком.Сворачиваем салат "Шуба" со скумбрией рулетом, плотно запаковываем рулет в пищевую пленку и отправляем в холодильник на 3 часа.Обрезаем края рулета, выкладываем салат с рыбой и овощами на блюдо и украшаем праздничную закуску, например зеленью и морковкой.