Так есть от айкоса запах в салоне или все же нет?

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
Anyta
Гость RZN.info
Сообщения: 90
Зарегистрирован: 09 апр 2011, 20:39

Так есть от айкоса запах в салоне или все же нет?

Сообщение Anyta » Сегодня, 14:59

Собственно, САБЖ. Придется регулярно, почти ежедневно, возить в поликлинику бабушку (не надо улыбочек, для семьи и любимой бабушки и на такое подпишешься), у которой от запаха табака начинается истерика. Подготовилась, весь салон отхимчистила. Но курить в машине нельзя и без бабули. Ибо унюхает. Решила маскироваться. Выбираю между айкосом и гло. Вычитала на форуме, что от айкоса все равно запах идет. Это точно? И как выветривается?
Вернуться к началу
Kolos
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 18 июл 2016, 20:01

Re: Так есть от айкоса запах в салоне или все же нет?

Сообщение Kolos » Сегодня, 15:01

Единственный выход - совсем курить бросить или бегать на улицу. Пованивает айкос, правду говорят. Особенно, если денек не чищеный. Ну, ясно, что после каждой затяжки его чистить не станешь. Выветривается сквозняком. Насчет впивается ли в текстиль - не скажу, сам курящий. Есть еще джуз, вот недавно появился. Он говорят, практически без амбрэ. Его в стране восходящего солнца не гоняют даже из общественных мест. То есть не дает волн вокруг.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Anyta
Гость RZN.info
Сообщения: 90
Зарегистрирован: 09 апр 2011, 20:39

Re: Так есть от айкоса запах в салоне или все же нет?

Сообщение Anyta » Сегодня, 15:05

То есть этот не будет салон задымлять?
Вернуться к началу
Kolos
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 18 июл 2016, 20:01

Re: Так есть от айкоса запах в салоне или все же нет?

Сообщение Kolos » Сегодня, 15:07

Ну погуглите. Действует как и айкос, нагрев поменьше, 300 градусов вроде. Что меня привлекло - самоочистка. айкос почему попахивает, его если не чистить после пары перекуров - накапливается до одури смолы и прочей дряни. А джуз нажатием кнопки прожигает все внутри себя и чистенько, вонять, пардон, нечему.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей