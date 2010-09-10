Так есть от айкоса запах в салоне или все же нет?
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Так есть от айкоса запах в салоне или все же нет?
Собственно, САБЖ. Придется регулярно, почти ежедневно, возить в поликлинику бабушку (не надо улыбочек, для семьи и любимой бабушки и на такое подпишешься), у которой от запаха табака начинается истерика. Подготовилась, весь салон отхимчистила. Но курить в машине нельзя и без бабули. Ибо унюхает. Решила маскироваться. Выбираю между айкосом и гло. Вычитала на форуме, что от айкоса все равно запах идет. Это точно? И как выветривается?
Re: Так есть от айкоса запах в салоне или все же нет?
Единственный выход - совсем курить бросить или бегать на улицу. Пованивает айкос, правду говорят. Особенно, если денек не чищеный. Ну, ясно, что после каждой затяжки его чистить не станешь. Выветривается сквозняком. Насчет впивается ли в текстиль - не скажу, сам курящий. Есть еще джуз, вот недавно появился. Он говорят, практически без амбрэ. Его в стране восходящего солнца не гоняют даже из общественных мест. То есть не дает волн вокруг.
Re: Так есть от айкоса запах в салоне или все же нет?
То есть этот не будет салон задымлять?
Re: Так есть от айкоса запах в салоне или все же нет?
Ну погуглите. Действует как и айкос, нагрев поменьше, 300 градусов вроде. Что меня привлекло - самоочистка. айкос почему попахивает, его если не чистить после пары перекуров - накапливается до одури смолы и прочей дряни. А джуз нажатием кнопки прожигает все внутри себя и чистенько, вонять, пардон, нечему.
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