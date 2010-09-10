Сообщение Kolos » Сегодня, 15:01

Единственный выход - совсем курить бросить или бегать на улицу. Пованивает айкос, правду говорят. Особенно, если денек не чищеный. Ну, ясно, что после каждой затяжки его чистить не станешь. Выветривается сквозняком. Насчет впивается ли в текстиль - не скажу, сам курящий. Есть еще джуз, вот недавно появился. Он говорят, практически без амбрэ. Его в стране восходящего солнца не гоняют даже из общественных мест. То есть не дает волн вокруг.