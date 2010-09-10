Медицинское страхование
Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.
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Медицинское страхование
Кстати, не давно вернулся с Украины. И там я узнал , что для длительного пребывания иностранцем не обходимо приобрести страхой полис. Что б не было проблем. Лично мне пришлось по делам быть на Украине длительный срок . То мне пришлось оформить страховку здесь : в страховой компании http://www.medspravki.kiev.ua/med-strah ... nostrancev Медстрахсервис Кстати все оформление заняло совсем не много времени.
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