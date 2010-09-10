рублевые монеты
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рублевые монеты
Если у кого есть 10-ти рублевые монеты, то прошу отозваться и написать. Могу приобрести у вас их по хорошей цене, если они соответствуют некоторым требованием. А что бы понять что и по чем, я могу у вас их приобрести то заходите на этот сайт https://cennyemonety.ru/yubilejnye-mone ... ublej.html и приценяйтесь. Иногда их стоимости вы просто удивитесь.
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