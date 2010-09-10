Светящаяся краска.
Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
1 сообщение • Страница 1 из 1
Светящаяся краска.
Решили в нашем производстве применить светяшуюся краску для изготовления детской обуви. В интернете нашли сайт компании Noxton TM которая занимается производством такой краски. Кстати на сайте представлен очень большой выбор светяшихся красок для самых разных поверхностей. Заказали, попробовали , нам понравилась. Новые модели детской обуви с люминесцентной краской , стали пользоваться большим спросом. Купить светящуюся краску можно у компании Нокстон: http://noxton.net/glow-paint.html
1 сообщение • Страница 1 из 1
Вернуться в «Прочие товары, услуги, сервисы»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость