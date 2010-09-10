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inna8585v Гость RZN.info Сообщения: 58 Зарегистрирован: 31 май 2018, 08:53 Светящаяся краска. Цитата Сообщение inna8585v » Сегодня, 08:51 Решили в нашем производстве применить светяшуюся краску для изготовления детской обуви. В интернете нашли сайт компании Noxton TM которая занимается производством такой краски. Кстати на сайте представлен очень большой выбор светяшихся красок для самых разных поверхностей. Заказали, попробовали , нам понравилась. Новые модели детской обуви с люминесцентной краской , стали пользоваться большим спросом. Купить светящуюся краску можно у компании Нокстон: http://noxton.net/glow-paint.html Вернуться к началу

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