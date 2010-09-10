Светящаяся краска.

Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.

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inna8585v
Гость RZN.info
Сообщения: 58
Зарегистрирован: 31 май 2018, 08:53

Светящаяся краска.

Сообщение inna8585v » Сегодня, 08:51

Решили в нашем производстве применить светяшуюся краску для изготовления детской обуви. В интернете нашли сайт компании Noxton TM которая занимается производством такой краски. Кстати на сайте представлен очень большой выбор светяшихся красок для самых разных поверхностей. Заказали, попробовали , нам понравилась. Новые модели детской обуви с люминесцентной краской , стали пользоваться большим спросом. Купить светящуюся краску можно у компании Нокстон: http://noxton.net/glow-paint.html
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