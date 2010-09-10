СМС-рассылка
Обсуждения качества связи операторов мобильной связи в Рязани и области. Тарифы. Обсужденеие моделей телефонов, смартфонов. Прошивки, программы, отзывы владельцев.
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СМС-рассылка
У кого можно заказать услугу смс-рассылки. Открываю свой клуб и хочу осведомить об этом как можно больше людей
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