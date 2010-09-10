СМС-рассылка

Обсуждения качества связи операторов мобильной связи в Рязани и области. Тарифы. Обсужденеие моделей телефонов, смартфонов. Прошивки, программы, отзывы владельцев.

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Hijid
Гость RZN.info
Сообщения: 52
Зарегистрирован: 29 мар 2017, 09:11

СМС-рассылка

Сообщение Hijid » Сегодня, 10:29

У кого можно заказать услугу смс-рассылки. Открываю свой клуб и хочу осведомить об этом как можно больше людей
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