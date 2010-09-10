Магазины мобильных
Обсуждения качества связи операторов мобильной связи в Рязани и области. Тарифы. Обсужденеие моделей телефонов, смартфонов. Прошивки, программы, отзывы владельцев.
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Магазины мобильных
У меня Xiaomi Mi Max 2 , хочу заказать себе прикольный чехол, можете подсказать магазин? Выбор у нас никудышный, а цены высокие.
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