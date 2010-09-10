Магазины мобильных

Обсуждения качества связи операторов мобильной связи в Рязани и области. Тарифы. Обсужденеие моделей телефонов, смартфонов. Прошивки, программы, отзывы владельцев.

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Hijid
Гость RZN.info
Сообщения: 62
Зарегистрирован: 29 мар 2017, 09:11

Магазины мобильных

Сообщение Hijid » 14 ноя 2018, 11:48

У меня Xiaomi Mi Max 2 , хочу заказать себе прикольный чехол, можете подсказать магазин? Выбор у нас никудышный, а цены высокие.
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diaan
Гость RZN.info
Сообщения: 40
Зарегистрирован: 20 апр 2017, 07:58

Re: Магазины мобильных

Сообщение diaan » Сегодня, 11:59

А где вы покупали свой телефон? Мне кажется, что в любом магазине, где продается данная техника, должны быть и аксессуары. Можно найти тут , я свою модель и чехол к ней именно там брал. Можно сказать все комплектом.
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