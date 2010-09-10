Средневековое городище в Рязанской области
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Средневековое городище в Рязанской области
Город Михайлов, являющийся сейчас районным центром, прежде был центром одноимённого уезда в Рязанской губернии. Ещё ранее — это город-крепость.
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Хочется услышит ваши комментарии, после прочитанного. Лично меня эта статья поразила, проделана огромная работа!
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Хочется услышит ваши комментарии, после прочитанного. Лично меня эта статья поразила, проделана огромная работа!
1 сообщение • Страница 1 из 1
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