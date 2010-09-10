Сообщение Стёпа МЕН » 14 ноя 2018, 14:22

Город Михайлов, являющийся сейчас районным центром, прежде был центром одноимённого уезда в Рязанской губернии. Ещё ранее — это город-крепость.Хочется услышит ваши комментарии, после прочитанного. Лично меня эта статья поразила, проделана огромная работа!