Средневековое городище в Рязанской области
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Средневековое городище в Рязанской области
Город Михайлов, являющийся сейчас районным центром, прежде был центром одноимённого уезда в Рязанской губернии. Ещё ранее — это город-крепость.
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Хочется услышит ваши комментарии, после прочитанного. Лично меня эта статья поразила, проделана огромная работа!
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Хочется услышит ваши комментарии, после прочитанного. Лично меня эта статья поразила, проделана огромная работа!
Re: Средневековое городище в Рязанской области
Прочитала, все ждала когда прочту что-то " эдакое" ну не очень впечатленна
2 сообщения • Страница 1 из 1
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