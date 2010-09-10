Средневековое городище в Рязанской области

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Стёпа МЕН
Гость RZN.info
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 26 сен 2015, 11:46

Средневековое городище в Рязанской области

Сообщение Стёпа МЕН » 14 ноя 2018, 14:22

Город Михайлов, являющийся сейчас районным центром, прежде был центром одноимённого уезда в Рязанской губернии. Ещё ранее — это город-крепость.

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Хочется услышит ваши комментарии, после прочитанного. Лично меня эта статья поразила, проделана огромная работа!
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ЯВиферон
Гость RZN.info
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 12 авг 2019, 19:33

Re: Средневековое городище в Рязанской области

Сообщение ЯВиферон » Сегодня, 14:00

Прочитала, все ждала когда прочту что-то " эдакое" ну не очень впечатленна
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