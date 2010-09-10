Эффективная оценка сотрудников

Рынок труда в Рязани. Обсуждение вакансии Рязани. Как составить резюме. Обсуждение рынка труда.

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Hijid
Гость RZN.info
Сообщения: 53
Зарегистрирован: 29 мар 2017, 09:11

Эффективная оценка сотрудников

Сообщение Hijid » Сегодня, 15:08

Для эффективной оценки сотрудников наша компания предоставила нам возможность посетить этот тренинг - http://games4business.ru/product/ocenka-sotrudnikov-metody-praktiki-resheniya . До этого я посещала несколько тренингов по этой тематике, но они были весьма скучными и мало той информации мне пригодились на практике. С Лабораторией Деловых Игр всё совсем по-другому! Тренинг проходит в интерактивной форме - нет занудных долгих монотонных лекций . И на практике практически вся информация оказалась актуальной.
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