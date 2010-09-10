Эффективная оценка сотрудников

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Hijid
Гость RZN.info
Сообщения: 112
Зарегистрирован: 29 мар 2017, 09:11

Эффективная оценка сотрудников

Сообщение Hijid » 17 ноя 2018, 15:08

Для эффективной оценки сотрудников наша компания предоставила нам возможность посетить этот тренинг - http://games4business.ru/product/ocenka-sotrudnikov-metody-praktiki-resheniya . До этого я посещала несколько тренингов по этой тематике, но они были весьма скучными и мало той информации мне пригодились на практике. С Лабораторией Деловых Игр всё совсем по-другому! Тренинг проходит в интерактивной форме - нет занудных долгих монотонных лекций . И на практике практически вся информация оказалась актуальной.
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Надежда 79
Гость RZN.info
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 13 сен 2016, 21:00

Re: Эффективная оценка сотрудников

Сообщение Надежда 79 » Сегодня, 19:09

Тренинги всегда полезны, во всех компаниях.Только надо грамотно подходить к такому вопросу.
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