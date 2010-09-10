Эффективная оценка сотрудников
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- Надежда 79
- Гость RZN.info
- Сообщения: 112
- Зарегистрирован: 13 сен 2016, 21:00
Re: Эффективная оценка сотрудников
Тренинги всегда полезны, во всех компаниях.Только надо грамотно подходить к такому вопросу.
Re: Тренинги
Тренинги, конечно хорошая вещь, согласна !
А Вы знаете, что специальные, на сплоченность коллектива , у нас уже были и не раз, эффект , конечно есть .
Никогда не следует проводить тренинги на сплочение коллектива просто так, без четкого понимания механизмов их работы и желаемого результата. Проведение подобных мероприятий просто так, «чтобы было» — крайне неэффективный подход, который к тому же может вызвать целиком обратную реакцию со стороны сотрудников, особенно если тренинг предоставляется в формате обязательного к посещению события.
Подробнее, что и как нужно делать, Вы вот тут узнать можете https://delatdelo.com/organizaciya-biznesa/treningi-na-splochenie-rabochego-kollektiva-i-dlya-effektivnogo-razresheniya-konfliktov.html. Успехов !
А Вы знаете, что специальные, на сплоченность коллектива , у нас уже были и не раз, эффект , конечно есть .
Никогда не следует проводить тренинги на сплочение коллектива просто так, без четкого понимания механизмов их работы и желаемого результата. Проведение подобных мероприятий просто так, «чтобы было» — крайне неэффективный подход, который к тому же может вызвать целиком обратную реакцию со стороны сотрудников, особенно если тренинг предоставляется в формате обязательного к посещению события.
Подробнее, что и как нужно делать, Вы вот тут узнать можете https://delatdelo.com/organizaciya-biznesa/treningi-na-splochenie-rabochego-kollektiva-i-dlya-effektivnogo-razresheniya-konfliktov.html. Успехов !
2 сообщения • Страница 1 из 1
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