Эффективная оценка сотрудников

Рынок труда в Рязани. Обсуждение вакансии Рязани. Как составить резюме. Обсуждение рынка труда.

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Надежда 79
Гость RZN.info
Сообщения: 112
Зарегистрирован: 13 сен 2016, 21:00

Re: Эффективная оценка сотрудников

Сообщение Надежда 79 » 05 фев 2019, 19:09

Тренинги всегда полезны, во всех компаниях.Только надо грамотно подходить к такому вопросу.
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КсюшаЧ
Гость RZN.info
Сообщения: 38
Зарегистрирован: 19 дек 2016, 17:46
Откуда: Рязань

Re: Тренинги

Сообщение КсюшаЧ » Сегодня, 09:22

Тренинги, конечно хорошая вещь, согласна !
А Вы знаете, что специальные, на сплоченность коллектива , у нас уже были и не раз, эффект , конечно есть .
Никогда не следует проводить тренинги на сплочение коллектива просто так, без четкого понимания механизмов их работы и желаемого результата. Проведение подобных мероприятий просто так, «чтобы было» — крайне неэффективный подход, который к тому же может вызвать целиком обратную реакцию со стороны сотрудников, особенно если тренинг предоставляется в формате обязательного к посещению события.
Подробнее, что и как нужно делать, Вы вот тут узнать можете https://delatdelo.com/organizaciya-biznesa/treningi-na-splochenie-rabochego-kollektiva-i-dlya-effektivnogo-razresheniya-konfliktov.html. Успехов !
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