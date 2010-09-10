Реклама и дизайн в Рязани. Вопросы по рекламным технологиям, носителям, оборудованию.



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щукин Гость RZN.info Сообщения: 37 Зарегистрирован: 09 сен 2017, 16:16 Нательный крестик Цитата Сообщение щукин » Вчера, 21:44 Решил своему крестнику сам купить нательный крестик благо что сейчас есть вот такие специализированные православные магазины. Именно в таких магазинах и можно купить настоящий православный крестик без всяких подвохов. Да и варианты из которых можно выбрать такие изделия то же есть. Вернуться к началу

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