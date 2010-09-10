Дешевая аренда выделенных серверов в Украине от 26,7$

Обсуждение всего что связанно с глобальной сетью в Рязани.
Провайдеры, подключение, тарифы.

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vorog58
Гость RZN.info
Сообщения: 124
Зарегистрирован: 12 янв 2014, 12:18

Дешевая аренда выделенных серверов в Украине от 26,7$

Сообщение vorog58 » Сегодня, 16:20

Компания ProHoster запускает линейку дешевых выделенных серверов LC Intel от 26,7$. Рекордно низкая стоимость обеспечит Вам максимальный доход. Размещение - Украина. Процессоры Intel и Intel Core. Есть возможность установить ОС Windows server 2008 R2 и Windows server 2012 R2. Доступ к серверу через DCI панель.
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Конфигурации серверов:



Тариф LC Intel G1610 по цене $26.7/месяц + Установочная цена 12$

4Gb ОЗУ

500GB

Intel G1610 CPU or similar

1 IPv4



Тариф LC Intel Core i5 по цене $34.7/месяц + Установочная цена 12$

8Gb ОЗУ

2x500GB

Intel i5 CPU or similar

1 IPv4



Тариф LC Intel Core i7 по цене $40/месяц + Установочная цена 12$

16Gb ОЗУ

2x500GB

Intel i7 CPU or similar

1 IPv4



Подробнее о тарифах, а также информацию о других услугах можете найти на нашем сайте
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