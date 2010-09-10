Дешевая аренда выделенных серверов в Украине от 26,7$
Обсуждение всего что связанно с глобальной сетью в Рязани.
Провайдеры, подключение, тарифы.
Провайдеры, подключение, тарифы.
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1 сообщение • Страница 1 из 1
Дешевая аренда выделенных серверов в Украине от 26,7$
Компания ProHoster запускает линейку дешевых выделенных серверов LC Intel от 26,7$. Рекордно низкая стоимость обеспечит Вам максимальный доход. Размещение - Украина. Процессоры Intel и Intel Core. Есть возможность установить ОС Windows server 2008 R2 и Windows server 2012 R2. Доступ к серверу через DCI панель.
Конфигурации серверов:
Тариф LC Intel G1610 по цене $26.7/месяц + Установочная цена 12$
4Gb ОЗУ
500GB
Intel G1610 CPU or similar
1 IPv4
Тариф LC Intel Core i5 по цене $34.7/месяц + Установочная цена 12$
8Gb ОЗУ
2x500GB
Intel i5 CPU or similar
1 IPv4
Тариф LC Intel Core i7 по цене $40/месяц + Установочная цена 12$
16Gb ОЗУ
2x500GB
Intel i7 CPU or similar
1 IPv4
Подробнее о тарифах, а также информацию о других услугах можете найти на нашем сайте
Конфигурации серверов:
Тариф LC Intel G1610 по цене $26.7/месяц + Установочная цена 12$
4Gb ОЗУ
500GB
Intel G1610 CPU or similar
1 IPv4
Тариф LC Intel Core i5 по цене $34.7/месяц + Установочная цена 12$
8Gb ОЗУ
2x500GB
Intel i5 CPU or similar
1 IPv4
Тариф LC Intel Core i7 по цене $40/месяц + Установочная цена 12$
16Gb ОЗУ
2x500GB
Intel i7 CPU or similar
1 IPv4
Подробнее о тарифах, а также информацию о других услугах можете найти на нашем сайте
1 сообщение • Страница 1 из 1
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