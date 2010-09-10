Выкуп авто

Технические вопросы по авто – выбор, покупка, ремонт, диагностика, тюнинг, ужастики и пр.

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vorog58
Гость RZN.info
Сообщения: 132
Зарегистрирован: 12 янв 2014, 12:18

Выкуп авто

Сообщение vorog58 » Сегодня, 16:47

Привет. Срочно нужны были деньги . Взять кредит проблематично да и проценты к тому же. Знакомый посоветовал этот сайт- выкуп автомашин: https://vikup-auto.msk.ru/ Эксперт осмотрел мою тачку , оценил. Кстати дали нормальную цену и тут же рассчитались. Если что , обращайтесь сюда.
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