Какой фильм стоит посмотреть?

Обсуждение развлекательных заведений города Рязани. Комментарии по поводу предстоящих и прошедших развлекательных мероприятий в городе.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
vorog58
Гость RZN.info
Сообщения: 132
Зарегистрирован: 12 янв 2014, 12:18

Какой фильм стоит посмотреть?

Сообщение vorog58 » 33 минуты назад

Какой фильм стоит посмотреть
Вернуться к началу
Аватара пользователя
inna8585v
Гость RZN.info
Сообщения: 62
Зарегистрирован: 31 май 2018, 08:53

Re: Какой фильм стоит посмотреть?

Сообщение inna8585v » 29 минут назад

Из новинок рекомендую посмотреть российский фильм Маруся: http://funtik.tv/12542-marusya-2018-online.html Мне понравился . Смотрела с удовольствием в онлайн кинотеатре Фунтик ТВ . В хорошем качестве и без рекламы.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Развлечения города - КИНО, КОНЦЕРТЫ, РЕСТОРАНЫ, КЛУБЫ, КАФЕ»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей