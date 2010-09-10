Какой фильм стоит посмотреть?
Обсуждение развлекательных заведений города Рязани. Комментарии по поводу предстоящих и прошедших развлекательных мероприятий в городе.
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Какой фильм стоит посмотреть?
Какой фильм стоит посмотреть
Re: Какой фильм стоит посмотреть?
Из новинок рекомендую посмотреть российский фильм Маруся: http://funtik.tv/12542-marusya-2018-online.html Мне понравился . Смотрела с удовольствием в онлайн кинотеатре Фунтик ТВ . В хорошем качестве и без рекламы.
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