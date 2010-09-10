Какой фильм стоит посмотреть?

Обсуждение развлекательных заведений города Рязани. Комментарии по поводу предстоящих и прошедших развлекательных мероприятий в городе.

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vorog58
Гость RZN.info
Сообщения: 142
Зарегистрирован: 12 янв 2014, 12:18

Какой фильм стоит посмотреть?

Сообщение vorog58 » 23 ноя 2018, 17:45

Какой фильм стоит посмотреть
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inna8585v
Гость RZN.info
Сообщения: 73
Зарегистрирован: 31 май 2018, 08:53

Re: Какой фильм стоит посмотреть?

Сообщение inna8585v » 23 ноя 2018, 17:49

Из новинок рекомендую посмотреть российский фильм Маруся: http://funtik.tv/12542-marusya-2018-online.html Мне понравился . Смотрела с удовольствием в онлайн кинотеатре Фунтик ТВ . В хорошем качестве и без рекламы.
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inna8585v
Гость RZN.info
Сообщения: 73
Зарегистрирован: 31 май 2018, 08:53

Re: Какой фильм стоит посмотреть?

Сообщение inna8585v » 27 ноя 2018, 07:19

Кстати , вчера посмотрела новый английский сериал Подруги 1 сезон. Смотрела с большим интересом. В центре сюжетной линии оказываются три подруги. Которые дружат с детства и всегда приходят на помощь друг другу. Вот одну из них подозревают в убийстве. Я не стану дальше пересказывать сюжет. А советую посмотреть сериал здесь: http://funtik.tv/9482-podrugi-1-sezon-6-seriya.html В хорошем качестве и без рекламы.
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vorog58
Гость RZN.info
Сообщения: 142
Зарегистрирован: 12 янв 2014, 12:18

Re: Какой фильм стоит посмотреть?

Сообщение vorog58 » Сегодня, 07:44

Всем привет. В ближайщее время состоится премьерный показ в России нового американского фильма Пышка. Судя по анатации к фильму, то его стоит посмотреть. А что б не быть голословной , рекомендую посмотреть трейлер: http://funtik.tv/12433-pyshka-2018-online.html . Премьера состоится 20/12 2018 г.
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