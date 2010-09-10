Какой фильм стоит посмотреть?
Обсуждение развлекательных заведений города Рязани. Комментарии по поводу предстоящих и прошедших развлекательных мероприятий в городе.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
5 сообщений • Страница 1 из 1
Какой фильм стоит посмотреть?
Какой фильм стоит посмотреть
Shop-sh.ru - крупнейший интернет-магазин секонд хенда в России
Re: Какой фильм стоит посмотреть?
Из новинок рекомендую посмотреть российский фильм Маруся: http://funtik.tv/12542-marusya-2018-online.html Мне понравился . Смотрела с удовольствием в онлайн кинотеатре Фунтик ТВ . В хорошем качестве и без рекламы.
Re: Какой фильм стоит посмотреть?
Кстати , вчера посмотрела новый английский сериал Подруги 1 сезон. Смотрела с большим интересом. В центре сюжетной линии оказываются три подруги. Которые дружат с детства и всегда приходят на помощь друг другу. Вот одну из них подозревают в убийстве. Я не стану дальше пересказывать сюжет. А советую посмотреть сериал здесь: http://funtik.tv/9482-podrugi-1-sezon-6-seriya.html В хорошем качестве и без рекламы.
Re: Какой фильм стоит посмотреть?
Всем привет. В ближайщее время состоится премьерный показ в России нового американского фильма Пышка. Судя по анатации к фильму, то его стоит посмотреть. А что б не быть голословной , рекомендую посмотреть трейлер: http://funtik.tv/12433-pyshka-2018-online.html . Премьера состоится 20/12 2018 г.
Shop-sh.ru - крупнейший интернет-магазин секонд хенда в России
Re: Какой фильм стоит посмотреть?
Тоже вот , на днях посмотрел новый российский исторический сериал Золотая орда. Фильм меня очень впечатлил, смотрел с большим интересом. Классные ботальные съемки, великолепные костюмы точно подобраны под ту эпоху. И великолепный актерский состав. Посмотреть можно здесь: http://filmytyt.net/4314-zolotaya-orda- ... -2017.html в хорошем качестве и без рекламы все серии.
Shop-sh.ru - крупнейший интернет-магазин секонд хенда в России
5 сообщений • Страница 1 из 1
Вернуться в «Развлечения города - КИНО, КОНЦЕРТЫ, РЕСТОРАНЫ, КЛУБЫ, КАФЕ»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей