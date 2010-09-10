Cовместные покупки — принцип организации покупок, при котором несколько лиц объединяются в группу для совершения оптовой закупки товаров. Для покупателей выгода сделки состоит в снижении стоимости товара, для продавца — в единовременной продаже большого количества товара.



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Hijid Гость RZN.info Сообщения: 58 Зарегистрирован: 29 мар 2017, 09:11 Поставщик Цитата Сообщение Hijid » Вчера, 19:00 Помогите, уже какой месяц не могу найти поставщика с мужской верхней одеждой? Может вы можете кого порекомендовать, кто с кем сотрудничает? Вернуться к началу

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