Верхняя одежда оптом
Cовместные покупки — принцип организации покупок, при котором несколько лиц объединяются в группу для совершения оптовой закупки товаров. Для покупателей выгода сделки состоит в снижении стоимости товара, для продавца — в единовременной продаже большого количества товара.
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Верхняя одежда оптом
Добрый вечер! Сейчас активно занимаюсь открытием своего магазина мужской одежды, почти все готово, осталось только закупить товар. Поставщика искал долго, читал много отзывов, созванивался с консультантами компаний. В итоге решил купить мужские куртки оптом в компании https://mtforce.ru/kurtki/muzhskoy/ Уже забронировал несколько позиций (все ростовки), больше рать пока не буду, так как хочу посмотреть, что придет для начала. Кто еще сотрудничает с этим производителем, как вам качество и ценовая политика?
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