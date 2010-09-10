Ставки

Обсуждение спортивных событий. Спортивные секции и клубы.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Hijid
Гость RZN.info
Сообщения: 122
Зарегистрирован: 29 мар 2017, 09:11

Ставки

Сообщение Hijid » 25 ноя 2018, 00:53

Как научится верно делать ставки на спорт?
Вернуться к началу
diaan
Гость RZN.info
Сообщения: 60
Зарегистрирован: 20 апр 2017, 07:58

Re: Ставки

Сообщение diaan » Сегодня, 11:43

Тема рабочая и вполне имеет право на существование. Но стоит помнить, что разобраться в теме нужно. Выбираете хорошую букмекерскую контору, опираясь на прогнозы на спорт https://favoritnr1.com/sportsnews делаете первые ставки. Конечно идти на крупные риски сразу не стоит, опыт приходит постепенно.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Спорт»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя