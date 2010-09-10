Ставки
Обсуждение спортивных событий. Спортивные секции и клубы.
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Ставки
Как научится верно делать ставки на спорт?
Re: Ставки
Тема рабочая и вполне имеет право на существование. Но стоит помнить, что разобраться в теме нужно. Выбираете хорошую букмекерскую контору, опираясь на прогнозы на спорт https://favoritnr1.com/sportsnews делаете первые ставки. Конечно идти на крупные риски сразу не стоит, опыт приходит постепенно.
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