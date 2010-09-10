СМС-рассылка

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Hijid
Гость RZN.info
Сообщения: 60
Зарегистрирован: 29 мар 2017, 09:11

СМС-рассылка

Сообщение Hijid » Сегодня, 10:03

Хочу привлечь больше клиентов в свой боулинг-клуб, и думаю устроить акцию, о которой хочу проинформировать своих клиентов через смс-рассылку. Друг посоветовал заказать данную услугу в компанию "BSG" https://bsg.world/ru/products/bulk-sms/ . Говорит, что у них самая быстрая скорость отправки смс и цена не дорогая, зависит от количества номеров и оператора мобильной связи. Но я немного сомневаюсь. Кто еще к ним обращался, стоит ли заказывать эту услугу в этой компании?
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