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Hijid Гость RZN.info Сообщения: 60 Зарегистрирован: 29 мар 2017, 09:11 СМС-рассылка Цитата Сообщение Hijid » Сегодня, 10:03 Хочу привлечь больше клиентов в свой боулинг-клуб, и думаю устроить акцию, о которой хочу проинформировать своих клиентов через смс-рассылку. Друг посоветовал заказать данную услугу в компанию "BSG" https://bsg.world/ru/products/bulk-sms/ . Говорит, что у них самая быстрая скорость отправки смс и цена не дорогая, зависит от количества номеров и оператора мобильной связи. Но я немного сомневаюсь. Кто еще к ним обращался, стоит ли заказывать эту услугу в этой компании? Вернуться к началу

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