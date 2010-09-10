Посоветуйте секцию.
Обсуждение спортивных событий. Спортивные секции и клубы.
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Посоветуйте секцию.
Здравствуйте. Хочу записать сына 4 лет в секцию самбо или другую, кроме Бокса. Цель - чтобы умел защищать за себя. Посоветуйте что-нибудь хорошее в Роще, с нормальными тренерами, которые будут вести занятия не абы как, а с нормальной подготовкой ребёнка.
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